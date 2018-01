Rambuktyv stjæler kikkerter fra jagtbutik

Ukendte gerningsmænd er natten til tirsdag sluppet afsted med diverse kikkerter og andet jagtudstyr fra en jagtbutik i Nærum nord for København.

Politiet fik anmeldelsen om et rambuktyveri klokken 02.27.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Alstrup tidligt tirsdag morgen.

- Der bliver kørt en brugsstjålet personbil ind gennem butiksruden til denne her jagtbutik. Her stjæler gerningsmændene kikkerter og jagtudstyr, siger vagtchefen.

- Våbnene i butikken er låst inde, så dem mangler der ikke nogen af, understreger han.

Ejeren af jagtbutikken er fortsat i gang med at danne sig et overblik, over hvad der mangler. Derfor kan politiet tidligt tirsdag morgen ikke fortælle, præcis hvor meget tyvene er sluppet afsted med.

Bilen, der blev brugt til tyveriet, står stadig på stedet. Der er tale om en Nissan-firehjulstrækker, der blev stjålet i Føllenslev i Nordvestsjælland natten til mandag.

- Så gerningsmændene er flygtet fra stedet på ukendt vis og ukendt måde, siger Henrik Alstrup.

- Umiddelbart har vi ingen mistænkte eller det helt store at gå efter. Det er ret sparsomt med oplysninger i øjeblikket, men vi er i fuld gang med efterforskningen, tilføjer han.