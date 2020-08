Ramt af massedød: Giftig spiritus koster 86 menneskeliv

Uhæmmet indtagelse af alkohol er usundt for kroppen. Det ved de fleste.

Men i flere indiske distrikter har det nu i løbet af den seneste uge haft dødelige konsekvenser for mindst 86 mennesker, at de har købt og drukket billig, uautoriseret, hjemmebrændt sortbørs-spiritus, som har vist sig at være giftig.

Det rapporterer Hindustan Times og flere andre indiske medier, der afslører, at dødstallet især er eksploderet i området omkring byen Tarn Taran i Punjab. Her har den tragiske distribution af spiritus foreløbig kostet 63 menneskeliv.

Enken Paramjit Kaur med et fotograf af sin afdøde mand, Joga Singh, i en landsby i Amritsar. Han er et af de indtil videre 86 dødsofre i den nye skandale om ulovlig distribution af forgiftet spiritus i flere distrikter i Indien. Foto: Narinder Nanu/Ritzau Scanpix

Minister mister sit job

Det eskalerende dødstal har indtil videre tvunget Punjabs distriktsminister, Amarinder Singh, til at gå af, og der er udstedt klækkelige bøder til embedsmænd og fyresedler til seks politibetjente, som angiveligt ikke har været grundige nok i deres kontrol-arbejde.

BJP-regeringen bliver samtidig hårdt kritiseret for ikke at tage situationen alvorligt nok.

Politiet har alene i Punjab foreløbig anholdt syv 'spiritus-pirater' i den aktuelle efterforskning.

Den indiske regering lover dødsofrenes efterladte familier, hvad der svarer til 16.800 kroner i erstatning. Et relativt højt beløb i et land, hvor en håndværker typisk hæver 3500 kroner i månedsløn.

Methanol i sprutten

Det første dødsfald som følge af den forgiftede alkohol blev registreret onsdag, og siden har politiet i flere delstater foretaget hundreder af ransagninger og konfiskeret ukendte mængder af hjemmebrændt spiritus.

Politiets efterforskning tyder på, at de farlige drikkevarer er produceret på sidegade-destillerier og distribueret videre ved gadesalg og under hånden til et ukendt antal caféejere.

Liget af et dødsoffer for den indiske spiritus-skandale køres væk i en 'auto-rickshaw'. Bølgen af dødsfald er vokset hen over weekenden. Foto: Narinder Nanu/Ritzau Scanpix

Der har tidligere været eksempler på, at producenter har tilføjet methanol for at gøre spiritusen mere holdbar og stærkere.

Stoffet risikerer at gøre folk blinde, give leveskader. I værste fald kan det være dødbringende.

Operation Rød Rose

Før den detroniserede delstatsminister Amarinder Singh gik af, satte han i et forsøg på at dæmme op for katrastrofen en regulær jagt på de illegale producenter og distributører i værk

Erfaring i de dele manglede han ikke.

Massedødsfald som følge af giftig alkohol har tidligere ramt flere indiske distrikter, og så sent som i juni konfliskerede politiet i Punjab mere end 1,6 millioner liter af stoffet lahan, som er råmateriale for produktion af hjemmebrændt spiritus.

'Operation Rød Rose' kastede ifølge The Indian Express 2664 arrestationer af sig.

Sidste år døde 133 mennesker efter at have indtaget alkohol tilføjet methanol i flere distrikter i Indiens nordøstlige hjørne.