Ramt lige i hjertet: Kniv-offer kæmpede for livet i tre døgn

Efter kniv-drab på åben gade fandt politiet to haglgeværer skjult. 54-årig er nu tiltalt for drab

Mens den formodede gerningsmand til et knivstikkeri på Jernbanevej i Skælskør blev varetægtsfængslet for drabsforsøg, kæmpede offeret, en 47-årig mand, for livet på Rigshospitalets traumecenter.

Men knapt tre døgn efter knivdramaet, der skete enten i opgangen eller ude foran opgangen Jernbanegade 10 klokken 19.20 den 28. oktober 2018, døde den 47-årige 31. oktober.

Det fremgår nu af anklageskriftet mod den 54-årige tiltalte, at knivstikket ramte offeret i venstre side af brystkassen, og det gik ind i hjertesækken og højre hjertekammer.

Offeret forblødte langsomt og fik længerevarende kredsløbssvigt og hjernedød, før hjertet stoppede.

Efter dødsfaldet ændrede politiet sigtelsen fra drabsforsøg til drab, og det er den formodede gerningsmand nu også tiltalt for. Han blev anholdt kort tid efter knivstikkeriet og varetægtsfængslet dagen efter. Det skete for lukkede døre.

Motivet ukendt

Den 54-årige, der nægter sig skyldig i drab, stilles for et nævningeting ved Retten i Næstved 22. oktober. Der er afsat tre dage til retssagen.

Offeret blev fundet liggende på Jernbanegade med en alvorlig stiklæsion i brystet, og han blev derfor sendt til traumecenteret i København. Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi har hidtil intet oplyst om det formodede motiv til drabet, men det bliver belyst under retssagen.

I forbindelsen med anholdelsen af den nu tiltalte fandt politiet to haglgeværer, et Toz model 34 over/under og et Bayard side-by-side, 19 haglpatroner, 22 riffelpatroner kaliber 6,5 mm og 10 riffelpatroner kaliber .243 Winchester.

Våben og ammunition var dels opbevaret i den 54-åriges lejlighed i Skælskør, dels i bagagerummet på hans knallert og dels i skaktrummet under nedfaldsskakten til Jernbanegade 10, hvor drabet skete.