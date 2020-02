Ramte patruljevogn under hidsig politijagt

En hidsig biljagt over ti kilometer endte natten til onsdag med , at den flygtende bilist og en patruljevogn stødte sammen.

Hverken betjentene eller den 20-årige mand kom dog noget til, da de to biler ramte hinanden, skriver nordjyske.dk.

Biljagten tog sin dramatiske begyndelse på motorvej E45 i Nordjylland, hvor en patruljevogn fra Nordjyllands Politi satte efter bilisten. Den 20-årige forsøgte at flygte fra ordensmagten med alt for høj fart og en stribe af færdselsovertrædelser.

Blandt andet kørte han over for rødt lys og lavede flere U-vendinger for at ryste betjentene af. Det lykkedes dog ikke. Tværtimod endte en af U-vendingerne med, at bilist og patruljevogn ramte hinanden på Alfred Nobels Vej i Aalborg.

Den 20-årige er nu sigtet for færdsels-overtrædelserne og for spritkørsel, og der er udtaget blodprøve.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra vagthavende hos Nordjyllands Politi.