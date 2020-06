Range Rover-drabet: Politiet forpurrede nyt angreb

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En lille måned efter drabet på en 25-årig mand i Tilst, forpurrede politiet planerne om et nyt attentat, da de ved et tilfælde konfiskerede en række våben fra to unge mænd.

Det fremgår af sigtelsen mod mændene, der i dag blev fængslet i fire uger under et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

De to 24-årige mænd er sammen med en tredje mand fængslet for drabet på en 25-årig dansk-somalier, der blev fundet hårdt såret i en Range Rover i et boligkvarter i Tilst i februar i år.

I 20 minutter ydede politi og senere reddere førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde. I tiden efter meldte politiet ud, at drabet formodes at være led i en ulmende intern konflikt mellem lokale kriminelle.

Range Rover-drab: Magtkamp i bande

Ifølge politiets sigtelse står de to 24-årige udover drabet i Tilst også bag et mislykket drabsforsøg mod en eller flere pt. ukendte ofre.

23. marts fandt politiet to oversavede jagtgevær og en revolver, som ifølge sigtelsen skulle være brugt til attentatet.

- Det er vores tese, at deres planer mislykkedes, fordi våbnene blev konfiskeret, siger anklager Jesper Ryborg til Ekstra Bladet, der ikke vil uddybe, i hvilken forbindelse våbnene blev fundet.

Drabet på åben gade sendte chokbølger igennem Søhøjen ved for Aarhus. Her stimler naboer sammen i det ellers fredelige boligområde. Foto: Claus Bonnerup

Både sigtelsen om drab og drabsforsøg bliver nægtet af de tre mænd, der alle afviste at udtale sig ved grundlovsforhøret.

Efter et retsmøde bag lukkede døre valgte en dommer at varetægtsfængsle dem på baggrund af begrundet mistanke og risikoen for at påvirke eventuelle vidner.

Flere beboere i Søhøjen i det vestlige Aarhus hørte, da ukendte gerningsmænd affyrede flere skud mod den 25-årige, som sad i Range Roveren på kvarterets parkeringsplads.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var offeret medlem af den såkaldte Kalmargadebande. En gruppering præget af drenge og unge mænd med somalisk baggrund, som især opererer i det nordvestlige Aarhus.

Grupperingen har tidligere været i konflikt med andre lokale kriminelle grupper i Aarhusområdet. Særligt i 2019, hvor Østjyllands Politi i en periode måtte indføre visitationszoner for at inddæmme volden.