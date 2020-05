Ransager ejendom i forsvindingssag: Leder efter spor efter forbrydelse

En 39-årig mand var bange og ringede for at sove hos mor. Men han dukkede aldrig op

Eddie Karl-Johan Christensen var bange, før han forsvandt sporløst i Frederikshavn for fem dage siden. Og nu sidder den 39-årige mands familie stærkt bekymret tilbage.

- Vi frygter, at han kan være blevet udsat for en forbrydelse, siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen, fra Nordjyllands Politi.

Torsdag formiddag er politiet massivt til stede på en ejendom på Rendborgvej nordvest for Frederikshavn.

- Vi har valgt at tage op på den ejendom, hvor han har boet, og ransage den for at se, om vi kan finde spor efter en forbrydelse, siger vicepolitiinspektøren og fortsætter:

- På den anden side kan vi heller ikke udelukke, at han gemmer sig. Vi er ikke fuldstændig skråsikre på, at der er sket en forbrydelse.

Ringede til mor

Politiet fik en henvendelse fra mandens mor mandag eftermiddag om, at hun sidst havde kontakt med sønnen lørdag 9. maj omkring klokken 22 om aftenen.

- Han ringer til hende og siger, at han er bange, og han vil komme over til hende og sove, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Eddie Karl-Johan Christensen kom dog aldrig.

Nordjyllands Politi greb morens henvendelse med det samme og kørte op og afhørte hende, nogle mennesker på bopælen, hvor han har opholdt sig, og nogle naboer.

- Og det gør, at den bekymring, vi har, bliver stærkere.

- Kan du sige, hvad han var bange for?

- Nej, det kan jeg ikke. Men han ringer bare til sin mor om en bekymring, og så bliver hun selvfølgelig bekymret, da han ikke kommer, og hun ikke hører fra ham og ikke kan få fat i ham.

Tidligere udsat for drabsforsøg

Tirsdag efterlyste politiet ham med navn og signalement.

Den forsvundne Eddie Karl-Johan Christensen er tidligere blevet overfaldet på brutal vis i oktober 2016, hvor han blev fundet lemlæstet og overhældt med benzin i bagagerummet på en varevogn i landsbyen Elling.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er aktuelt i deres efterforskning, svarer Frank Olsen:

- Det er klart, at det er blandt andet på den baggrund, at vi også er bekymrede. Og det miljø, han færdes i, som er blevet bekræftet lidt via de afhøringer, vi har lavet.

- Hvad er det for et miljø?

- Det, han var en del af før, var et lidt barsk misbrugsmiljø.

- Kender I til et specifikt trusselsbillede mod ham?

- Nej, det er vi ikke bekendte med.

Bil fundet ved station

Efterlysningen af Eddie og hans bil, en sølvgrå VW Polo med registringsnummer CB 86569, har givet politiet nogle henvendelser.

- Ikke nogen, der har set ham. Men efterlysningen har givet nogle henvendelser omkring hans færden op til. Vi har også fundet hans køretøj på Rimmen Station i går, siger politikommissær Carsten Straszek, der er leder af politiets eftersøgningsarbejde efter den forsvundne.

Rimmen Station er en lille station på lokalbanen mellem Frederikshavn og Skagen.

- Er der videoovervågning?

- Det er sådan nogle ting, vi er ved at indhente, siger han.

Eddie Karl-Johan Christensen beskrives som 182 centimeter høj, almindelig af bygning, skaldet og med skæg ved hagen.