Ransaget: Firma mistænkt for ulovlig taxakørsel

Selskabet Urban Go, der kalder sig en deleøkonomisk transport-app, har haft besøg af politiet

Firmaet Urban Go er mistænkt for at bedrive ulovlig taxavirksomhed, og derfor der sket ransagninger på adresser i Glostrup og på Frederiksberg onsdag formiddag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med ransagningerne blev både Urban Go og selskabet Urban Assist sigtet for overtrædelse af taxilovens paragraf fire og paragraf fem. Begge selskaber har samme ejer.

'Kurerservice'

På Urban Gos hjemmeside fremgår det, at de tilbyder en kurerservice, men at 'du er mere end velkommen til at køre' med.

'URBAN CPH ApS er et 100% danskejet firma der tilbyder transport i hele Storkøbenhavn og på resten af Sjælland. Vi tilbyder kurérservice og du er mere end velkommen til at køre med. Mange af vores biler har plads til både 3 og 4 passagerer,' står der blandt andet på hjemmesiden.

Selvom det altså ifølge selskabet er et fragtfirma, er der dog ingen risiko for, at man ikke selv skulle kunne aflevere sin pakke, hvor den nu end skal hen.

'Du kan altid køre med - blot der er en fragtgenstand med i bilen!,' lyder det videre på hjemmesiden.