Ransaget i påsken: Herlev-adresse går igen i terrorsag

En konkret adresse, som indgår i den aktuelle noget nær landsdækkende terrorsag, blev allerede i påsken i år ransaget i forbindelse med efterforskningen af en mystisk busbrand på Amager Strandvej, erfarer Ekstra Bladet. Ifølge DR Nyheder er der også sammenfald med en adresse i Valby.

I påsken førte ransagninger på de to adresse til anholdelse af to 20-årige mænd, som blev sigtet for brandstiftelse og senere løsladt igen.

Det er torsdag morgen ikke lykkedes at opnå kontakt til Brian Belling, efterforskningschef i Københavns Politi, for at få oplysninger om en mulig sammenhæng med den aktuelle terrorsag.

Men han bekræftede morgenen efter aktionen torsdag 4. april over for Ekstra Bladet, at politifolk, bomberyddere, teknikere og hunde var rykket ud til adresser i de to bydele og på Nørrebro.

Stor mystik om bus-sagen

Brian Belling holdt derudover 'alle oplysninger om de tre ransagninger tilbage'.

- De tre ransagninger havde en sammenhæng med branden i bussen og så yderligere et forsøg på ildspåsættelse, sagde Brian Belling.

Her er en af politiets teknikere på vej ind i en de ransagede lejligheder i Valby og Herlev. Foto: Kenneth Meyer

Efterforskningschefen ville ikke dengang afdække, hvilken by eller lokalitet, brand-forsøget var rettet imod, hvor konkrete planer der var tale om, eller om kriminaliteten har udgangspunkt i en velorganiseret planlægning.

Benzindunk og brændvæske

To 20-årige mænd blev sigtet for brandstiftelsen i bussen og senere fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i tre uger på en mistanke om at stå bag det uafklarede brandforsøg.

Politiet mente, at de to dengang 20-årige mænd, som blev anholdt på adresserne, havde sat ild til bussen på Amager Strandvej. Sigtelsen gik også på, at de to unge københavnere havde planer om at sætte ild til en ejendom vest for København.

Politiet fandt ifølge DR Nyheders oplysninger blandt andet acetone, tændvæske og benzin i den ene af de anholdtes bil. Der blev også fundet en 10 liters benzindunk.

Mænd blev løsladt igen

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at politiet var blevet tippet om de to mænds planer af en 'anonym og troværdig kilde', og at politiet havde indhentet tele-oplysninger på den ene af de anholdte mænd.

De to personer blev ifølge Københavns Byrets oplysninger til DR Nyheder løsladt 4. oktober, men det er uklart, hvad der førte til deres løsladelse.

Det er uvist, om de to unge mænd fra brandstiftelsessagen er blandt de anholdte.