Rapmogul får 28 års fængsel efter tilståelse

Den amerikanske rapmogul Marion 'Suge' Knight tilstod torsdag drab og skal nu afsone 28 års fængsel for sin ugerning.

Tilståelsen kom, få dage før retssagen mod 53-årige Knight skulle begynde. I sagen var han tiltalt for at have påkørt en 55-årig mand uden for en restaurant i Los Angeles i 2015.

Påkørslen skete efter et skænderi mellem de to om filmen 'Straight Outta Compton', der handler om rapgruppen NWA.

Efter påkørslen kørte Suge Knight hen over den 55-årige mand, der dermed mistede livet.

Suge Knight har siddet fængslet, siden han i januar blev tiltalt for drab, forsøg på manddrab og for at flygte fra et gerningssted.

Hans advokater har hævdet, at det ikke var Knights hensigt at gøre skade på den 55-årige mand og en anden mand, der overlevede påkørslen.

Episoden blev opfanget af et overvågningskamera ved en fastfoodrestaurant.

Anklagerne i sagen hævder, at Suge Knight var blevet rasende over, at han ikke var blevet betalt af producerne bag filmen 'Straight Outta Compton'.

Suge Knight stiftede sammen med hiphop-ikonet Dr. Dre pladeselskabet Death Row Records i de tidligere 1990'ere.

Death Row Records stod bag kunstnere som blandt andre Snoop Dogg og den afdøde rapper Tupac Shakur. Pladeselskabet kollapsede dog i 1996, da Suge Knight blev fængslet for vold mod en konkurrent i branchen i Las Vegas.

I 2003 måtte han tilbringe ti måneder i fængsel efter en voldsepisode uden for en natklub i Hollywood.

Suge Knight kunne have risikeret fængsel på livstid for drabet på den 55-årige mand i Los Angeles. Med tilståelsen bliver han idømt 28 års fængsel ved den formelle strafudmåling 4. oktober.