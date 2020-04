Rapper afsoner hjemme: Corona hjælper storkriminel stjerne

Million-sælgende rapper, der fik nedsat fængselsstraf efter at have 'sunget' om andre medlemmer af gangsterbande i New York, har astma og øget risiko for corona-smitte og får derfor særbehandling

Eks-komikeren Bill Cosby må kigge langt efter adgang til at afsone sin fængselsstraf for sexovergreb mod en kvinde tilbage i 2004.

Det samme må den varetægtsfængslede popstjerne R. Kelly, der er anklaget for flere grove, seksuelle overgreb mod kvinder igennem sin karriere.

Retssystemet i USA tøvede til gengæld ikke, da den dømte gangster og topsælgende rap-musiker Tekashi69 alias Daniel Hernandez ifølge flere amerikanske medier for nylig bad om at få lov til at afsone resten af sin fængselsstraf under skærpet GPS-kontrol og overvågning i sit luksus-domicil i New York.

Tekashi69 alias Daniel Hernandex i retten på Manhatten i december 2019. Han fik nedsat sin fængselsstraf som følge af et tæt samarbejde som 'guldfugl' for metropolens politifolk. JB Nicholas/Ritzau Scanpix

Den flamboyante stjerne bag kæmpehittet 'Fefe' har astma, og han ville efter sin egen og sin advokats mening være udsat for en ekstraordinær smittefare bag tremmerne.

De amerikanske fængsler har været ramt af stor smittespredning og en del coronarelaterede dødsfald.

Dommer: Han er ikke farlig

Dommer Paul Engelmayer var enig i argumenterne. Han hæftede sig også ved, at rapperen 'ikke længere udgør en fare for samfundet som en fri mand'.

Tekashi69 har efterfølgende modtaget specialistbehandling for sit besvær med at trække vejret, men han skulle efter de ændrede afsoningsvilkår have fået det bedre.

Tekashi69 landede under retssagen en ny kontrakt til en værdi af op imod 69 millioner kroner med sit pladeselskab. Foto: Shutterstock

Dommer Paul Engelmayer bekendtgør, at han ikke ville have indstillet Tekashi69 til afsoning i et fængsel, hvis han oprindelig havde vidst, at den nu dømte mand havde en astma-diagnose.

Det verdenskendte 23-årige tidligere medlem af banden Nine Treay Gangsta Blood (NTGB) blev sidste år idømt to års fængsel for sin rolle i en række røverier og skyderier. Der var ingen bemærkninger om hans helbred ved den lejlighed.

Han valgte til gengæld efter sin anholdelse at forklare sig om et stort antal 'brødre' og give politiet et enestående indblik i det kriminelle miljø, og det kastede under retssagen en stor rabat af sig.

Flere NTGB-medlemmer er blevet anholdt og fængslet som en direkte konsekvens af Tekashi69's samarbejde med politiet i New York.

Tekashi69 har afvist et tilbud om at få vidnebeskyttelse. Han agter igen at give den gas med sin succesfulde sangerkarriere, når han har afsonet fængselsstraffen. Foto: Privatfoto

Kendis-forsvarere undrer sig

Særbehandlingen af rapperen har udløst protester fra R. Kellys og Bill Cosbys advokater, som begge forgæves har anmodet om samme vilkår som Tekash69 og nu mener, at de to mænds berømmelse giver bagslag.

- Han får negativ særbehandling, fordi han er R. Kelly, mener popstjernens advokat, Steve Greenberg, hvis berømte klient står anklaget for flere tilfælde af sexmisbrug mod unge kvinder i Chicago.

Bill Cosby's professionelle liv toppede med tv-serien 'The Cosby Show', men han blev forrige år skandaliseret og idømt tre til 10 års fængsel for seksuelle overgreb mod en kvinde i 2004. Flere kvinder har igennem en årrække beskyldt den kendte komiker for sexforbrydelser igennem hans karriere.

Den skandaliserede eks-komiker Bill Cosby foran retten i Pensylvania, hvor han i 2018 blev dømt for sexovergreb. Han bønfalder også om at få lov at afsone hjemme som følge af risikoen for corona-smitte bag fængslets mure. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix.

Den nu 82-årige skuespillers talsmand, Andrew Wyatt har argumenteret med, at hans klient er gammel og blind, og at flere af de fanger, han har afsonet sammen med har været corona-smittede.

- Han er ikke dømt for en forbrydelse, der handler og liv eller død. Hvorfor ikke give ham en chance for at kæmpe for sin sag, siger talsmanden til blandt andet New York Times.

Først om halvandet år kan Bill Cosby søge om prøveløsladelse.

