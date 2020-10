Rapper om LTF-video: Det var et baghold

Den danske rapper Carmon, med det borgerlige navn Julian Carmona Laursen, reagerer nu på den voldsomme video, som tirsdag har floreret på de sociale medier.

Videoen viser den unge rapper tilbageholdt mod sin vilje, mens en eller flere personer udsætter ham for grov mishandling.

'Hva så alle sammen. Man kan ikke løbe fra sandheden, så lad os forholde os til den. Det. I ser i den video, er ikke en kidnapning, men et baghold - og baghold kan kun laves, hvis der er tillid iblandt folk,' skriver rapperen i en story på Instagram.

'Føler ikke jeg har grund til at forklare mig mere end det her, for det I ser i videoen, er hvad der sker. Ik mer eller mindre,' slutter rapperen sit opslag.

Ekstra Bladet er i besiddelse af dele af videoen. Her ses rapperen sidde med afklædt overkrop og bagbundet i en stol med et stykke stof bundet om hovedet, så han ikke kan se. Rummet er anonymt og tilsyneladende uden vinduer.

I videoen indgår der flere LTF-håndtegn, ligesom et logo fra den forbudte bande bliver vist flere gange i det 30 sekunder lange klip.

Undervejs bliver han slået, truet med kniv og får på et tidspunkt også en håndøkse sat for struben.

Ekstra Bladet har i forbindelse med sagen forsøgt at få en uddybende kommentar fra Carmon. Den unge rapper, der er vokset op i Nivå, var ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere selv en del af den forbudte bande.

Episoden på videoen fandt ifølge oplysninger til Ekstra Bladet sted i Vanløse i midten af september. På videoen bliver der spurgt til rapperens navn, hvorefter han siger sit navn, og hvor han er fra.

- Det her det sker, når man snakker med personer. Når man ikke kan få fat i de små sorte kakerlakker, der gemmer sig i kældere, så må man tage fat i dem, man må tage fat i, siger en stemme på videoen, der er forvrænget.

Videoens autenticitet bliver nu undersøgt af Nordsjællands Politi.

- Vi har modtaget anmeldelse, og er vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder omkring forholdet. Herunder hvor og hvornår hændelsen har fundet sted, siger efterforskningsleder Morten K. Pedersen til Ekstra Bladet.

- Nordsjællands Politi har haft kontakt til personen i videoen, og der er ikke tale om et forhold, der er sket inden for de seneste dage, lyder det fra politiet.

Politiet oplyser ligeledes, at det fortsat er uafklaret, om forholdet har en direkte forbindelse til bandemiljøet.

- Men det indgår i efterforskningen, siger Morten K. Pedersen.

Af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke kommentere sagen yderligere.