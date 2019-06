Rapper skudt 55 gange på 3,5 sekunder: 'Passende'

Seks californiske betjente affyrede samlet 55 skud på tre et halvt sekund i sagen, der kostede rapperen Willie McCoy - kendt som Willie Bo - livet 9. februar i år.

I en rapport vurderes skuddene at have været 'passende', skriver en række amerikanske medier, blandt andet nbcnews.

Manden bag rapporten, David Blake, konkluderer, at de pågældende betjentes indsats var fornuftig 'baseret på min træning og erfaring som instruktør'.

Betjentene var blevet tilkaldt af tilfældige, der havde set rapperen sidde tungt sovende og ikke kontaktbar i sin bil ved en Taco Bell fastfood restaurant den pågældende dag.

Rapperen havde en pistol liggende i skødet, og udførte en pludselig bevægelse, da betjentene stod ved bilen. Betjentene har forklaret, at de troede, at rapperen greb efter sit våben, og at de derfor affyrede serien af skud.

Omvendt mener den dræbtes familie, at rapperen i søvne blot løftede den ene arm for at kradse sig på skulderen.

Det er uklart, hvor mange skud, der ramte Mccoy, men familiens støtteadvokater fortæller til amerikanske medier, at den unge mand blev ramt godt 25 gange ved episoden.