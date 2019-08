Rapport: Dele af kollapset bro manglede vedligeholdelse i 25 år

Det er i dag et år siden, at motorvejsbroen i Genova kollapsede, hvor i alt 43 personer mistede livet. En rapport viser, at dele af broen ikke var blevet vedligeholdt i 25 år

I dag er det et år siden, at broen Ponte Morandi i Genova faldt sammen. I den forbindelse blev en teknisk rapport præsenteret. Denne viste i følge en lokal anklager, at dele af broen ikke var blevet vedligeholdt i 25 år.

Det skriver Reuters.

Flere hundrede mennesker samledes i dag det sted, hvor tragedien indtraf. Ceremonien blev afholdt ved den først søjle af den nye bro, der er ved at blive bygget, for at mindes dem, der døde under ulykken. Det skriver Teller Report.

Flere efterladte havde dog bedt chefer, der står for motorvejene, om at forlade ceremonien.

Administrerende direktør og formand for infrastrukturgruppen Atlantia - der betjente broen 14. august sidste år, hvor flere biler og lastbiler styrtede mod jorden - og andre af firmaets embedsmænd forlod ceremonien før den begyndte.

Kostede 43 livet: Her sprænges dødsbro i luften

En af de første øjenvidner, som oplevede kollapset af broen på egen krop, var David Capello.

Bro-katastrofen: Far, mor og lille Samuel styrtede i døden

Han var selv på vej til at krydse broen, da han hørte et kæmpe brag, hvorefter vejen og bilerne foran ham begyndte at forsvinde ned i afgrunden.

-Jeg slog bremserne i og prøvede at stoppe bilen, før jeg løb tør for vej at køre på. Det kunne bare ikke lade sig gøre. Jeg følte vejen under mig forsvinde og min bil styrtdykkede ned i intetheden. Jeg slap rattet, tog hænderne bag mit hoved og troede jeg skulle dø, fortæller han til BBC News.

Heldigvis landede David Capellos bil på en bunke vragrester, og på den måde overlevede han ulykken, men der var 43 andre, der ikke var lige så heldige.

Ulykken var en af de største infrastrukturelle kollaps i Italiens historie og efterforskningen af, hvorfor broen kollapsede for et år siden, forsætter den dag i dag.

Lille pige og forældre gravet ud af murbrokkerne: Dødstal stiger igen