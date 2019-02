Rasende bilist tævede mand med koben

Fyns politi står fortsat uden spor af to mænd, som under et skænderi i et lyskryds i Odense med fire mænd i en anden bil, pludselig hentede et koben og begyndte at slå løs på bilen og personerne i den.

En af de fire mænd blev ramt i baghovedet og måtte køres en tur på skadestuen for at blive syet.

- Vi har endnu ikke fundet de to personer. Og derfor kan jeg heller ikke sige noget om motivet til overfaldet, siger politikommissær Jack Liedecke til Ekstra Bladet.

Balladen opstod ved 01-tiden natten til onsdag i krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense.

Her holdt de fire mænd for rødt lys i deres Mazda. Ved siden af holdt en sort Peugeot 307 med to mænd.

- Der opstår nogle meningsudvekslinger mellem personerne i de to biler, mens de venter på grønt lys. Hvad årsagen til skænderiet er, ved jeg ikke. Men på et tidspunkt henter den ene af mændene et koben i bagagerummet og begynder at slå løs på både bilen og de fire mænd, som flygter fra stedet, oplyser politikommissæren.

Politiet efterlyser vidner til episoden.

- Der er tale om trafikvold - og det er da en noget usædvanligt at reagere på denne måde, siger Jack Liedecke.