Rasende vært skar sin ven i halsen med brødkniv

En 28-årig mand er dømt for at have skåret et 15 centimeter langt sår i sin vens hals

Da en 28-årig mands ven sprøjtede med en flaske rødvin, flød bægeret over.

Udover at spilde rødvinen havde den 28-årige mand også mistænkt sin ven for at stjæle fra ham og for at have været sammen med hans ekskæreste.

Derfor valgte den 28-årige at tage en brødkniv og skære et to millimeter dybt sår 15 centimeter over sin vens hals, skriver Nordjyske.

Vennen flygtede til skadestuen, hvor han blev tilset. Såret var heldigvis overfladisk, hvorfor det ikke var livstruende.

Middagen, der foregik 18. juni 2018, skulle ellers have været et hyggeligt møde mellem tre venner, men endte altså med en sigtelse for drabsforsøg til værten.

Ikke hensigt til at dræbe

Retten i Aalborg fandt dog, at det ikke var et regulært drabsforsøg. Derfor blev den 28-årige i stedet dømt for vold af særlig farlig karakter.

Han forlod retten med anbringelsesdom, som betyder, at han bliver overført til at hospital for sindslidende. Han bliver først lukket ud, når lægerne vurderer, at han ikke er til fare for sine omgivelser.

Ifølge anklager i sagen, Torben Kaufmann Sørensen, er dommen udmålt efter retslægerådet.

- Retslægerådet, som vi læner os meget opad, anbefalede, at han denne gang skulle have en anbringelsesdom for at forebygge yderligere vold, siger han.

Den 28-årige har tidligere fået to behandlingsdomme for røveri og grov vold. Han tog sig betænkningstid med henblik på at anke dommen, da han havde håbet at få endnu en behandlingsdom.