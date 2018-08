Raser efter bro-kollaps: - De ansvarlige skal komme til at betale

Det var det private italienske vejselskab Autostrade per L'Italia, der stod for renovering og vedligeholdelse af den kollapsede bro i Genova. Nu ønsker den italienske transportminister, Danilo Toninelli, at topledelsen skal træde tilbage.

Det skriver han i et Facebook-opslag:

Det sker i forlængelse af, at en større motorvejsbro i Genova styrtede sammen tirsdag. 39 mennesker er indtil videre bekræftet omkommet, og redningsarbejdet er stadigvæk i gang.

- Hvis der er nogle, som er ansvarlige, skal de komme til at betale, sagde transportminister Danilo Toninelli til nyhedkanalen Sky TG24.

Morandi-broen i Genova styrtede sammen tirsdag. Foto: Flavio Lo Scalzo

Årsagen til broens kollaps er stadig ved at blive undersøgt af de italienske myndigheder og Autostrade per l'Italia.

Må ikke ske igen

Broen i Genova blev bygget i 1960'erne. I samme tid blev der bygget mange andre broer i Italien, og man frygter, at et kollaps kan ske andre steder.

Ministeren vil derfor igangsætte en større undersøgelse af andre italienske broer og tunneller for at undgå en lignende katastrofe i fremtiden.

Her kollapser broen i Genova