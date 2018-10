Raser over Ryanair efter sviner: - Skal jeg virkelig behandles sådan?

- Jeg vil ikke sidde ved siden af dig. Du er en grim, sort skiderik.

Sådan lød blot en af adskillige grove vendinger fra en britisk flypassager rettet mod en 77-årig kvinde med jamaicanske rødder. Det blev afsløret i en video filmet på et Ryanair-fly, der søndag fik kritikken til at hagle ned over selskabet.

Se hele episoden videoen øverst i artiklen.

Ryanair var senere søndag ude at fortælle, at man havde anmeldt episoden til politiet.

Kvinden, hvis efternavn er Gayle, har dog stadig intet hørt fra Ryanair selv.

- Jeg var i chok. Der er ingen, der nogensinde taler sådan til mig, siger hun mandag i et interview med ITV, ifølge Huffington Post.

Mandens død årsag til rejsen

Det er efterfølgende kommet frem, at årsagen til Gayles ferie var for at markere årsdagen for sin mands død. Her var hun sammen med sin datter på vej hjem fra Barcelona, da episoden skete.

- Jeg er virkelig nedtrykt over hele situationen. Jeg gik i seng og tænkte for mig selv: 'hvad har jeg gjort?', siger Gayle og fortsætter:

- Jeg havde jo intet gjort. Skal jeg virkelig behandles sådan på grund af min hudfarve?

Ryanair vil intet sige

Huffington Post har mandag været i kontakt med en talsperson fra Ryanair, der fortæller, at man ikke har yderligere kommentarer efter, at sagen er blevet overdraget til politiet.

Videoen er allerede set mere end to millioner gange på Facebook.

Her mener langt størstedelen, at manden skal identificeres.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Ryanair.

De ikke haft lyst til at stille op til interview, men skriver følgende på mail:

'Se venligst nedestående kommentar som vores pressekontor har sendt ud.'

'We have reported this to the police in Essex and as this is now a police matter, we cannot comment further'.