Rasmus Paludan anholdt i Tyskland

Den islamkritiske partistifter og advokat Rasmus Paludan er onsdag blevet anholdt i Berlin. Det skriver den tyske avis Der Tagesspiegel.

Tirsdag blev Paludan afvist af de tyske myndigheder, da han forsøgte at sætte sine fødder på tysk jord og komme ind i Berlin via Tegel Lufthavn.

Han nåede aldrig ud af flyet, der tog ham med tilbage til København.

Det oplyser en talsmand for Indenrigsministeriet i Tyskland til avisen:

- Mens han stadig sad i flyet, gav det føderale politi ham afslag på indrejse fra det statslige immigrationskontor.

Anholdt på ambassade

Men blot et døgn senere forsøgte Paludan igen at rejse ind i landet alligevel.

Her nåede han helt frem til de nordiske ambassaders fælleshus i Berlin, før han blev anholdt.

Det oplyser talsmand for Strams Kurs Henrik Søndergård til Ekstra Bladet.

- Han blev anholdt, efter at han havde været til møde. Han blev anholdt for at ville brænde koranen af, men det var slet ikke det, vi ville have gjort. Det har aldrig været planen, siger Henrik Søndergård.

Planlagde demonstration

Af et opslag på partiets facebookside 26. oktober fremgår det, at Stram Kurs planlagde at demonstrere i Neukölln i Berlin.

Henrik Søndergård afviser dog, at partiet ville have brændt koranen af, ligesom Paludan gentagne gange har gjort i Danmark.

- Det er jo ulovligt i Tyskland, så vi ville have læst op af koranen, for at vise tyskerne, hvad islam er, siger Henrik Søndergård.

Hvad ville I have læst op fra koranen?

- Nu er det kun Rasmus, der kan tysk, så jeg ved ikke, hvad der står. Men blandt andet de steder hvor der står, at man slår folk ihjel og skærer arme og ben af folk, fortæller Henrik Søndergård.

Negativ coronatest

Han har ikke selv været i kontakt med Rasmus Paludan, siden han blev anholdt.

- Det er sjovt at anholde nogen for noget, man tror, de vil gøre, inden de begår lovovertrædelsen. Det ligner da ingenting, siger Henrik Søndergård.

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland.

For rejsende fra hovedstadsområdet er der fra tysk side krav om, at man går i 14 dages karantæne.

Det gjorde Rasmus Paludan ikke, men partifællen understreger, at han tog sine forholdsregler, inden han rejste ind i landet.

- Han havde fået taget en coronatest, og den var negativ, siger Henrik Søndergård til Ekstra Bladet.