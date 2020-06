Partileder Rasmus Paludan, der er dømt for 14 lovovertrædelser ved Retten i Næstved, har anket dommen til landsretten.

Det siger han til Ritzau.

- Dommen er ren politisk og afsagt for at sværte mig og Stram Kurs' vælgere til, og jeg har derfor anket den. Der er ingen retspraksis, der tilsiger det her, siger Rasmus Paludan.

Lederen af Stram Kurs var ikke til stede under domsafsigelsen.