Rasmus Paludan græd efter attentatforsøg

Jeg græd flere gange, siger Rasmus Paludan efter han ifølge politiet i går blev udsat for et drabsforsøg

Østjyllands Politi skød i går en knivbevæbnet 52-årig mand ved en Rasmus Paludan-demonstration i Gellerup ved Aarhus. Det skete kort tid efter, han trængte gennem politiets afspærring til bevæbnet med en kniv.

Mand skudt i benet til Paludan-demonstration

De to mænd er varetægtsfængslet for henholdsvis drabsforsøg og medvirken til forsøg på drab.

Fængslet for drabsforsøg på Paludan

Ekstra Bladet har spurgt Rasmus Paludan, hvordan han har det dagen derpå.

- Jeg har i årevis været klar over, at der var folk, der ville slå mig ihjel, men når jeg står foran en mand, der er parat til at myrde mig med en kniv, så er det alligevel noget andet. Så bliver jeg meget trist og ked af det. Især når jeg så senere erfarer, at der formentlig var en medgerningsmand og at attentatforsøget dermed var nøje planlagt og ikke bare en mands værk.

- Jeg blev en anelse grådlabil i timerne efter. Andet ville også være mærkeligt. Det er bestemt ikke rart at opleve.

- Så du græd?

- Ja, fuldstændigt. Jeg er rimelig kold over for verbale tilsvininger og løgne, og også rimelig kold over for folk, der til mine demonstrationer skaber sig over at blive fjernet af politiet. Men jeg har heldigvis ikke oplevet før, at en person kommer nær mig med en kniv. Så, ja - efterfølgende, mens jeg stod og talte med PET, begyndte jeg flere gange at græde. Det er såmænd en ærlig sag og blot et tegn på, at jeg selvfølgelig bare er et menneske som andre.

Knivmand på krykker i retten

- Får episoden dig til at overveje at stoppe demonstrationerne?

- Nej, sådan bliver det aldrig. Vi er helt overbeviste om, at hvis vi ikke gør noget, så kommer alle danskere til at blive grådlabile meget snart, så vi er nødt til at fortsætte, selv om nogen vil mig det ondt.

- Men er det projekt værd at risikere livet for?

- Jeg har kæmpet i årevis for de idealer, der danner grundlag for den danske grundlov og for det danske folks lykke. De idealer vil jeg gerne se blomstre i Danmark, og jeg håber at kunne leve, til jeg er 100 år. Men hvis det er nødvendigt, er jeg villig til at dø for at kæmpe for de idealer. Det er i øvrigt ikke nyt, at nogen vil skade mig. Efterretningstjenesterne har vidst det i årevis. Det samme har jeg. I går blev det så bare mere synligt.

- Og hvad vil du sige til de, som synes, demonstrationerne skal forbydes for at spare samfundet for millioner til politibeskyttelse?

- Jamen hvis der ikke var den politibeskyttelse, var jeg blev stukket ned med en kniv. Så hvis de mener, at mine ytringer er så provokerende, at jeg ikke skal beskyttes mod vold, så ophører alt, for så kunne nogen også mene, at deres ytringer mod mig er så provokerende, at de heller ikke skulle beskyttes mod vold.

- Dine bemærkninger til de, som siger, du skal tvinges til at stoppe dine ytringer?

- Der har jeg heldigvis opbakning fra mange folkevalgte, som fastholder, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Selv politikere, som ikke kan lide mig personligt – eksempelvis Pia Kjærsgaard – står fast om ytringsfriheden.

Sigtet for drabsforsøg: - En alvorlig sag

Se også: Tulle om Paludan-angreb: Vanvittige slyngler

Se også: Stenkast mod politiet: Uro i Gellerupparken efter skud-episode