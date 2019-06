Rasmus Paludan i trafikuheld

Partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, var onsdag formiddag involveret i et trafikuheld i hjertet af København.

Det bekræfter han selv over for Ekstra Bladet.

Uheldet bekræftes desuden af Københavns Politi, der dog ikke ønsker at sætte navn på de involverede parter.

- Der er formentlig tale om en, der kører lidt for tæt på en bus, og så for at forsøge ikke at ramme bussen trækker man ud foran et andet køretøj, der rammer op i det køretøj, fordi vedkommende ikke kan nå at bremse, siger Kristian Rohdin, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der udelukkende er sket materiel skade, og at politiet endnu ikke har det fuldstændige billede af, hvad der skete.

'Kørte for stærkt'

Uheldet skete på Tietgensgade mellem Tivoli og Glyptoketet kort før klokken 9 onsdag. Af de involverede parter sad Rasmus Paludan i den bagerste bil, som altså påkørte bilen, der svingede ud. Efterfølgende ramte Rasmus Paludan en modkørende bil.

I den modkørende bil sad den 26-årige glarmester Daniel Bjørn Johansson.

26-årige Daniel Bjørn Johansson. Foto: Olivia Loftlund

Han bekræfter, at den forankørende bil tilsyneladende drejede ud foran Rasmus Paludan.

- Men ham, der kom bagfra, kørte nok lige en tand for stærkt, vurderer Daniel Bjørn Johansson.

Han blev noget overrasket, da det viste sig, at det var Paludan, han var blevet ramt af.

- Det var noget specielt, at det lige var ham. Men ellers har jeg ikke den store holdning til ham, han har lov til at have sine holdninger, siger han.

Der sad en rude på siden af hans glarmesterbil, som blev ødelagt ved sammenstødet. Samtidig punkterede det ene hjul, hvorfor han efterfølgende måtte tilkalde en kollega til at hjælpe med at udskifte dækket og konstatere, om andet end hjulet var kommet til skade.

Den beskadigede glarmesterbil. Foto: Olivia Loftlund

- Overholder altid færdselsloven

Også Rasmus Paludans bil har set bedre dage end efter uheldet, og partilederen kunne heller ikke køre videre i bilen, der blandt andet også havde fået punkteret et dæk og fået trykket fronten.

Rasmus Paludans bil efter uheldet. Foto: Olivia Loftlund

Han fortæller, at han var på vej til Københavns Byret, fordi han skulle afgive forklaring via video i en sag om mulig vold mod ham i Holstebro.

- Der var en bilist, som holdt bag en bus, og som ikke orienterede sig, og så kørte han direkte ud i mig. Og så presser han mig op i en anden bil, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- Jeg har talt med en, som måske mente, du kørte lige lovlig hurtigt. Hvad mener du selv om det?

- Det gjorde jeg bestemt ikke. Nu har jeg jo politifolk tæt på mig, så derfor vil jeg godt være et godt eksempel og ikke overtræde færdselsloven, når der hele tiden er adskillige politiøjne på mig. Så det kan jeg med sikkerhed sige, at det gjorde jeg ikke, siger Rasmus Paludan.

Foto: Olivia Loftlund

'Ærgerligt'

Han hæfter sig dog ved, at det uanset hvad må være ham, der skifter vognbane, der bærer ansvaret for sammenstødet.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det skete, men jeg kan jo glæde mig over, at det ikke var mig, der gjorde noget galt, siger han.

På trods af den uventede afbrydelse nåede Rasmus Paludan i retten til sin vidneforklaring.

- Jeg kom i kontakt med retten i Holstebro, og jeg kunne nå frem, så jeg kun var nogle minutter forsinket, og jeg kunne afgive min vidneforklaring. Så der var ikke tab af retsressourcer heldigvis, siger han.