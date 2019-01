Rasmus Paludan:- Jeg blev overfaldet under løbetur

Aktiverede overfaldsalarm under motionstur ved station på Amager

Højrefløjspolitikeren Rasmus Paludan fik sig en grim forskrækkelse tidligere fredag. Under en løbetur på Amager blev han svinet til og forulempet af to fremmede.

- Jeg var på vej ud for at løbe en tur, da jeg ved Vestamager Station blev antastet af to personer, fortæller Rasmus Paludan.

- Først bliver jeg svinet til, derefter skubber og sparker den ene mig to-tre gange, fortæller han.

Han fortæller endvidere, hvordan den anden person filmer optrinnet med sin telefon.

- Der kommer et vidne til, og så forsvinder de to på cykel. De cykler hver sin vej, fortæller Rasmus Paludan.

I mellemtiden har han aktiveret den overfaldsalarm, som han er udstyret med, og som er i forbindelse med politiet.

- Der kommer endnu et vidne til. Han fortæller, hvem de to er. Og da politiet ankommer, får de disse oplysninger, oplyser Rasmus Paludan.

Hos Københavns Politi bekræfter central vagtleder, Kristian Rohdin, at man har en sådan anmeldelse:

- Det er korrekt. Den er kommet kl. 14.46. Vi er netop ved at undersøge sagen, så der er ikke så meget, vi kan sige om den sag endnu, siger vagtlederen.

Rasmus Paludan er leder af partiet Stram Kurs, og igennem de sidste mange måneder har han rejst land og rige rundt, hvor han har besøgt forskellige boligområder.

Her har han talt særdeles kritisk om Islam og profeten Mohammed, og gentagne gange er han blevet mødt af vrede mennesker, der højlydt har diskuteret advokatens holdninger.

- At jeg oplever den slags i forbindelse med partiet, må jeg leve med. Men jeg er ked af, at det sker i mit privatliv.

- Det er usædvanligt, at det sker i mit privatliv, siger Rasmus Paludan.