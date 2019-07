Rasmus Paludan sigtet for forsøg på vold

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 21.22: Først lød meldingen på, at Paludan var sigtet for vold. Det er nu korrigeret til forsøg på vold, oplyser Fyns Politi.

Onsdag er Rasmus Paludan blevet sigtet for forsøg på vold efter en episode ved Langelandsfestival.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

Her fortæller vagtchef Torben Jakobsen, at partilederen for Stram Kurs har været til afhøring på stedet.

- Han er blevet sigtet for forsøg på vold dernede. Vi har haft ham under afhøring, men mere kan jeg ikke sige, lyder det kortfattet fra vagtchefen.

Han bekræfter dog, at episoden skulle være sket på et givent tidspunkt onsdag. Der er ingen informationer om, hvad der konkret skulle være sket fra politiets side.

I en video på Youtube kan man dog se, at Rasmus Paludan bliver sigtet af en betjent for at have forsøgt at påkøre en vagt ved teltpladsen.

- Jeg har ikke forsøgt at påkøre nogen, lyder svaret prompte fra partilederen.

Rasmus Paludan er netop i disse dage til stede ved festivalen på Langeland, hvor han og nogle venner er blevet nægtet adgang.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

