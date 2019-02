Ravsamler fanget af vandmasser

Udløste stor redningsaktion, da hans bil stod under vand ved Skallingen

Det var ved at gå rivende galt for en ravsamler, som torsdag aften forsøgte at finde nogle stykker af 'havets guld' på Skallingen ved Varde.

Ravsamleren, der kommer fra Fredericia, blev fanget i sin bil af det stigende vand. Derfor slog han alarm til politiet.

Ravsamleren havde ifølge politiet tjekket vandstanden i Almanakken. Ifølge planen skulle vandstanden være faldende på det pågældende tidspunkt.

Manden havde imidlertid ikke taget højde for den kraftige vestenvind, som i stedet pressede ekstra vand ind mod kysten.

Ingen personskade

I føste omgang blev der sat en større redningsaktion igang. Det forlød nemlig, at mandens bil holdt 400 meter ude i havet. En redningsbvåd fra Esbjerg blev sendt afsted - også en ambulance blev sat ind.

Det viste sig dog, at bilen stod under vand på selve Skallingvej. Derfor kunne den helt store redningsaktion undgåes.

Ravsamleren blev ifølge politiet bragt i land.

- Der var ingen personskade, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Samlere af rav bruger i stigende grad særlige ravlygter til at finde de eftertragtede klumper. Lygterne får ravet til at lyse op i mørket. Det er dog forbundet med en vis fare at færdes ved kysten i mørke, hvis man ikke er stedkendt.