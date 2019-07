Razzia under rigmandsuge: - Flere end vi havde regnet med

Nordjyllands politi fik stoppet blandt andet stoppet 15 spritbilister og fundet et våbenlager under razzia

Når der er fest, er der som regel også ekstra kriminalitet.

Det gør sig desværre også gældende under 'Hellerup-ugen' i Skagen, hvor en stor del danskere, heriblandt de rige og berømte, ferierer i den nordjyske by. Det kan sektionsleder for operativ færdsel i Nordjyllands Politi Jens Stagsted konkludere efter søndagens færdselsrazzia.

- De gik næsten, som vi forventede, men dog lidt flere end vi havde regnet med. Der var en narkobilist og 15 spritbilister i blandt de stoppede, siger han til Ekstra Bladet.

Det er færre end lørdagens razzia, men denne type spritbilister er en anden.

- Dem her var nogle, som havde drukket i løbet af natten og så havde bestemt sig for at køre hjem, i modsætning til dem i går, hvor størstedelen kørte dagen efter, de havde været i byen og regnede med, at alkoholen havde forladt blodet, siger Jens Stagsted.

En dødsensfarlig sidegevinst

Men det var ikke det eneste, som gik i de nordjyske betjentes net.

- Vi tog også nogle, der havde våben på sig. Der kan man sige, at færdselspolitiet er alsidige. Det var en af de bedre sidegevinster, siger Jan Stagsted.

Betjenten har helt ret, for udover at have stoppet to personer, der kørte rundt med et skarpladt våben, fik politiet også kendskab til et større våbenlager på en af de to personers adresse. Her blev der opbevaret oversavede jagtgevær, flere skydevåben, peberspray og en hjemmelavet bombe.

De to mænd blev varetægtsfængslet i tre uger.

