Realitybabe bekymret for fængslet kæreste

- Jeg føler, han er mere sikker hjemme hos os, end han er i fængslet lige nu.

Sådan lyder det fra den bekymrede Melanie Fornitz, kendt fra programmet Besat af Bad Boys, som er en af de borgere, der de seneste dage har klaget til Ombudsmanden efter de nye coronatiltag i fængslerne.

Realitybabens kæreste sidder varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, mens han venter på sin anke i en sag om afpresning.

- I Norge har man besluttet at løslade flere af fangerne, mens vi har den her corona-situation, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at de ikke gør det i Danmark også, siger Melanie Fornitz.

- Pædofile og mordere, skal selvfølgelig ikke lukkes ud, men folk der sidder for mere harmløse ting, hvorfor kan de ikke komme hjem med en fodlænke f.eks.?

Begrænset håndsprit

Ifølge Melanie er det især hygiejnen i fængslerne og den begrænsede adgang til håndsprit, som hendes kæreste har, der bekymrer hende.

- De har ikke adgang til håndsprit og sæbe på vej ud til gårdtur, og det er jo netop der, de kan rive alt muligt til sig. De er rigtigt mange mennesker samlet et sted, og det kræver jo bare, at en indsat eller en fængselsbetjent har corona, før det hurtigt kan sprede sig, siger hun.

Ekstra Bladet kunne torsdag afsløre, at Folketingets Ombudsmand efter regeringens hastelov onsdag har fået usædvanligt mange klager fra indsatte og pårørende. Lørdag morgen udsendte ombudsmanden en pressemeddelelse om, at antallet af klager er på mindst 70.

Loven betyder blandt andet, at Kriminalforsorgen ud fra et 'forsigtighedsprincip' har mulighed for at lukke helt ned for besøg for deres knap 4000 indsatte samt at begrænse eller aflyse de indsattes udgang og fællesskab.

Indsatte med symptomer

Derudover kan de isolere indsatte med mistænkelige symptomer, som lige nu er tilfældet for 20-25 personer.

Ekstra Bladet har fået tilsendt flere af klagerne, der omhandler forholdene i syv forskellige fængsler i Danmark, og som alle kritiserer de nye tiltag.

Her lyder det blandt andet, at de frataget besøg og nedlukning af aktiviteter har ført til en tilspidset stemning blandt de indsatte. Hygiejnen og smittefaren fra andre fanger eller fængselspersonale udgør også en stor bekymring, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved effekten ved at isolere corona-mistænkte fanger.

- Altså, de er jo nærmest bange for at hoste eller nyse nu, fordi de så risikerer at ryge i isolation og få det sidste taget fra dem, siger Melanie om situationen.

- Men kan man ikke argumentere for, at fængslerne kan være et af de mindst smittefarlige steder lige nu?

- Det synes jeg slet ikke. Jeg synes, det er en ren smittefælde, når de indsatte ikke hele tiden har mulighed for at spritte af og begrænse deres kontakt med andre mennesker. Der sidder jo allerede nogle fanger isoleret med symptomer, så hvis bare nogen af dem bliver bekræftet, så er det jo mislykkedes at holde det ude, siger Melanie Fortniz.

Undgår fysisk kontakt

I et svar på mail fortæller Kriminalforsorgen, at man også hos personalet har indført en række forholdsregler for at mindste smittefaren.

'Fængselsbetjente undgår i videst mulig omfang fysisk kontakt med hinanden og de indsatte. Bemandingen er generelt tilpasset for at begrænse risikoen for at fængselspersonalet tager smitte med ind.', lyder det i en mail.

Samtidig vejleder Kriminalforsorgen de indsatte om sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god håndhygiejne, men medgiver, at de indsatte ikke ved alle lejligheder har mulighed for at spritte hænderne af.

'Af sikkerhedsmæssige årsager anvendes håndsprit mere restriktivt i fængsler end i samfundet i øvrigt, hvorfor dette ikke er tilgængeligt for de indsatte på samme måde'.