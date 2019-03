Rebecca forsvundet sporløst: 90 betjente gennemsøgte skov

Cirka 90 tyske politibetjente har i syv timer ledt efter forsvundne Rebecca Reusch i en skovområde i Brandenburg torsdag.

15-årige Rebecca Reusch har været sporløst forsvundet i 18 dage, og politiet frygter, at der er tale om mord.

Et tip fik politiet til at kæmpe sig gennem skovens træer med pinde og skovle sammen med mordefterforskere, kriminalteknikere, fire politihunde og en helikopter, men uden held.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Bild og Berliner Morgenpost.

Hvor den tyske teenager er - i live eller ej - er stadig et stort mysterium.

Mit Einbruch der Dämmerung wurde die Suche nach #Rebecca in dem Waldstück bei #Storkow eingestellt.

Über weitere Suchmaßnahmen wird unsere 3. #Moko entscheiden.

^yt pic.twitter.com/4W0keiaWNV — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 7. marts 2019

Eftersøgningen stoppede torsdag klokken 18, da solen gik ned, men eftersøgningen er ikke slut endnu. Politiet arbejder fortsat på højtryk for at finde spor i sagen.

Svoger anholdt

Rebecca Reusch blev meldt savnet efter at have overnattet i sin søsters og søsters mands hus 18. februar. Hun dukkede aldrig op i skole, og hendes forældre anmeldte det til myndighederne. Også et tæppe er væk.

Politiet har anholdt den 27-årige svoger og tiltaler ham for drab. Selvom der ikke er fundet et lig i sagen.

- Baseret på Rebeccas telefonadfærd og en evaluering af ​​routerdata ud af svogerens hus er vi kommet til den konklusion, at Rebecca ikke burde have forladt huset, sagde Michael Hoffmann, lederen af den tredje mordkommission Berlin, onsdag aften på den tyske tv-kanal ZDF i programmet 'Sag nummer XY ... uopklaret'.

Fundet hår i bil

I bagagerummet i svogerens bil er der fundet hår fra Rebecca Reusch, og politiet har også fundet fibre fra det tæppe, der også er væk.

Kun svogeren havde adgang til den hindbærrøde bil, mener tysk politi.

Et billede af den mistænkte svoger og bilen er blevet offentliggjort af politiet. De håber på at få oplysninger om, hvor den mistænkes bil eller den mistænkte selv har været i løbet af den 18., 19. og 20. februar.

Tysk politi har modtaget omkring 700 oplysninger fra befolkningen i sagen, hvoraf tippet om skovområdet var et af dem.