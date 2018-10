Reddede barns liv i børnehave: Nægter at tage imod takkeblomster

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En seksårig dreng er i live takket være en børnehavevikars hurtige reaktion, da han fandt barnet dinglende livløs i en klatreborg forleden.

Efter den dramatiske episode er forholdet mellem vikaren Ahmed Guled og hans arbejdsgiver mildest talt blevet anstrengt.

- De lyver om, hvad der er foregået, og jeg føler mig krænket på min ære og min integritet, siger den 35-årige mand, som 20. september genoplivede drengen i sandkassen i Børnegården Fyrtårnet i Svendborg.

Han anfægter blandt andet det brev, som institutionen har sendt til forældrene, hvoraf det fremgår, at to ansatte var til stede ved klatreborgen, og den ene (Ahmed Guled) hurtigt fik styr på situationen.

- De har holdt et møde med det øvrige personale uden mig, hvor de har drøftet episoden. Bagefter har de sendt et brev til forældrene, hvor de ikke fortæller nøjagtigt, hvad der skete.

Ifølge ham var der langtfra styr på tingene den skæbnesvangre dag. Ahmed Guled fastholder, at flere pædagoger hyggesnakkede frem for at holde øje med børnene, ligesom ingen kom ham til undsætning, da han råbte om hjælp, mens han i en sandkasse gav drengen livreddende førstehjælp.

Se også: Børnehavedreng hang livløs i klatreborg: - Jeg reddede hans liv

Afviser hyldest

Børnehaveledelsen har udover at takke Ahmed Guled for hans heltegerning 20. september haft travlt med at påpege detaljer ved vikarens udlægning af situationen som unøjagtige.

- De gør det for at feje noget ind under gulvtæppet og skjule over for forældre og offentlighed, at der ikke var styr på tingene, siger Ahmed Guled, som selv har to drengebørn på knap to og otte år.

Ahmed Guled har været glad for at arbejde i Børnegården Fyrtårnet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han har siden, historien kom frem i medierne, takket nej til at blive hyldet ved en reception i børnehaven, ligesom han torsdag afviste at tage imod en buket blomster, som institutionen havde sendt ham.

- De skal bringe et dementi af de løgne, de skriver i det brev, stå ved, at situationen var problematisk og rette op på tingene i stedet for at sværte min person. Jeg har reddet en drengs liv, og det er jeg glad for, men jeg er stadig rystet over, hvor galt det kunne være gået, hvis jeg ikke var kommet forbi.

Ahmed Guled mener ikke, at børnehaveledelsen har været tilstrækkeligt åben og ærlig over for børnenes forældre med dette brev om episoden. Det har lederen, Mette Andersen, afvist over for Fyns Amts Avis.

Det var ikke tilfældigt

Børnehaveleder såvel som bestyrelsesformand i Børnegården Fyrtårnet i Svendborg har over for Ekstra Bladet og Fyns Amts Avis udtrykt stor taknemmelighed over Ahmed Guleds heltegerning.

Efter at han har langet ud efter det øvrige personales - ifølge ham - totalt uacceptable håndtering af krisesituationen, mere end antyder man dog fra ledelsens side, at Ahmed Guleds udlægning af begivenhederne ikke stemmer overens med virkeligheden.

Ahmed Guled fastholder, at han var indkaldt til at arbejde i børnehaven, men på grund af personalemangel i vuggestuen blev sendt derover. Da han blandt andet havde hjulpet med at skifte nogle bleer i vuggestuen, bad han om lov til at gå på toilettet og gik derpå ud for at trække lidt frisk luft i børnehaven, før han havde tænkt sig at vende tilbage til vuggestuen.

Her opdagede han drengen i klatreborgen og skred straks til handling.

Den seksårige var ifølge Ahmed Guled død, da han fik ham ud af klatreborgen og genoplivet ham. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det var ikke tilfældigt

Børnehavens leder, Mette Andersen, og bestyrelsesformand, Mia Højbjerg Sørensen, hævder hårdnakket, at Ahmed Guled har ændret sin fortælling om det passerede.

Parterne er uenige om, hvorvidt Ahmed Guled kom tilfældigt forbi klatreborgen eller ej.

Ahmed Guled er overbevist om, at børnehaveledelsen forsøger at finde hår i suppen og få ham til at fremstå utroværdig, fordi han kritiserer sine kolleger.

- Jeg ønsker ikke at kritisere mine kolleger, men gøre opmærksom på, at der skal strammes op, så man i fremtiden ikke kommer ud for en lignende situation, siger Ahmed Guled, som har arbejdet som vikar i børnehaven i omkring halvandet år.

Moderen til det seksårige barn, hvis liv blev reddet, har meddelt Ekstra Bladet, at drengen ovenpå episoden ikke kommer i børnehave igen.

Bestyrelsesformand: Det er ærgerligt

Bestyrelsesformand i Børnegården Fyrtårnet, Mia Højbjerg Sørensen, har flere gange været i sms-dialog med Ahmed Guled og forsøgt at overtale ham til at tage imod hæderen for hans heltegerning.

Hun vil ikke imødekomme hans krav:

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal ende sådan. Derudover har jeg ikke nogen bemærkninger til det. Vi står fast. Vi har mødt ham i hans behov for anerkendelse, hvilket han er fuldt berettiget til. Ellers er der ikke mere at sige i den sag. Den er afsluttet for vores vedkommende, siger Mia Højbjerg Sørensen, som tilføjer, at man nu har tilbudt Ahmed Guled ekstra psykologhjælp, men at han endnu ikke har reageret på tilbuddet.

I forhold til det fremtidige ansættelsesforhold, set i lyset af gnidningerne mellem arbejdsgiver og vikar, har formanden ikke nyt:

- Skal Ahmed Guled på arbejde igen på et tidspunkt?

- Jeg refererer til det svar, jeg gav dig sidst. Jeg synes stadigvæk det samme. Han har løst en fantastisk opgave. Det skal han have ros for, siger Mia Højbjerg Sørensen, som forleden sagde:

- Det er ikke mig, der udtaler mig om det. Hvis det stod til mig, så ja, selvfølgelig skulle han da det, men det er ikke mig, der bestemmer, hvem der arbejder der. Det er lederen.

Lederen har ikke ønsket at tale med Ekstra Bladet.