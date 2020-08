Redder handikappet fra togdøden

Betjent Erika Urrea blev onsdag morgen lokal tid dagens helt i den californiske by Lodi, da hendes hurtige indgriben reddede en 66-årig mand i kørestol fra den visse død. Det skriver lokalmediet Lodi News.

Urrea var på patrulje, da hun cirka kvart i ni så en ældre mand i kørestol, som lod til at være fanget i en jernbaneoverskæring. Samtidig var bommene på vej ned, og et tog nærmede sig, så der skulle handles hurtigt.

- Et nordgående tog bevægede sig med høj fart, og hun styrtede ind for at få ham fri, fortæller overbetjent Steve Maynard fra Lodi Police Department om sin kollegas heltedåd.

- Hun havde kun få sekunder, og af en eller anden grund kunne hun ikke få kørestolen fri, så hun tog fat i ham og hev ham ud af stolen.

Alvorlige skader

Erika Urreas snarrådige indsats reddede mandens liv, men det betyder ikke, at han slap uskadt fra oplevelsen. Hans ben blev nemlig stadig påkørt af toget, og han befinder sig nu i kritisk, men stabil tilstand på et nærliggende hospital.

Dagens helt har selv afslået at udtale sig om sin gerning. Det har hun i stedet overladt til Lodi Police Department.

- Betjent Urrea satte sit eget liv på spil for at redde en anden, og hendes handling forhindrede en tragedie i dag.

- Vi er ekstremt stolte over betjent Urrea og hendes heltemod, lyder det.