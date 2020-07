Redder person fra skorsten i 120 meters højde

Beredskabet er i gang med at redde en mand, der har fået det dårligt i 120 meters højde

Hovedstadens Beredskab er torsdag eftermiddag rykket ud på en noget usædvanlig redningsaktion på Frederiksberg.

Aktionen foregår på Stæhr Johansens Vej, hvor en person under arbejde er blevet utilpas og sidder indvendigt i en skorsten i omkring 120 meters højde.

Det skriver beredskabet på Twitter.

Vi er fremme med redningsudrykning på Stæhr Johansens vej FRB, en person er under arbejde blevet utilpas og sidder indvendig i en skorsten i ca. 120 meters højde. Specialtjenesten rigger til med højderedningsudstyr, opdateres..... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) July 23, 2020

- Vedkommende blev dårlig under noget eftersyn indvendigt i skorstenen, fortæller Tim Ole Simonsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.

- Ambulance og læger er også til stede, og vi er i gang med at lægge en plan for at få vedkommende ud, siger operationschefen.

Han ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, der sidder i skorstenen.

- Personen er iført noget faldsikring, så der er ikke fare for, at vedkommende falder ned.

Skorstenen er forsynet med en indvendig trappe, så personen kan reddes den vej ned, som det ses på billederne i opslaget her: