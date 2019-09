Reddet af håndskrift: Mistænkt i svensk drabssag løsladt

Karolin Hakim, 31, var læge og mor til et to måneder gammelt barn. 26. august blev hun myrdet på en gade i Malmø med spædbarnet i sine arme.

En 19-årig mand har siden 29. august siddet varetægtsfængslet, mistænkt for medvirken til drabet. Han er torsdag blevet løsladt, oplyser Kvällsposten.

Ifølge mediet er det en test af mandens håndskrift, der ligger til grund for løsladelsen.

Den 19-årige blev i første omgang varetægtsfængslet, fordi han stod angivet som ejer af den bil, gerningsmændene flygtede i efter drabet på den 31-årige kvinde.

Testen har dog vist, at det ikke kan være den 19-årige mand, der har sat underskriften på bilens registreringsattest.

Mandens forsvarsadvokat, Therese Ståhlnacke er lettet efter anklagerens beslutning om at løslade hendes klient.

- Han har ikke været bekymret, eftersom vi ved, at han ikke har haft noget med det at gøre. Men han er meget ked af, at folk tror, han har været indblandet i denne forfærdelige hændelse, siger hun til Kvällsposten.

Den 19-årige har et alibi for mordtidspunktet, hvor han befandt sig i retten i forbindelse med en anden sag.

Retter kritik

Siden varetægtsfængslingen af den 19-årige mand har hans forsvarer krævet en undersøgelse af registreringsattesten på bilen. Undersøgelsen igangsattes tirsdag.

- Jeg forholder mig fortsat stærkt kritisk over for dette. Havde man gjort det her i tide, kunne man have afskrevet ham med det samme, siger forsvarer Therese Ståhlnacke.

Hun pointerer, at registreringsattesten desuden indeholdt fejlagtige personlige oplysninger om hendes klient.

Vicechefanklager Anna Palmqvist vil ifølge Kvällsposten ikke kommentere advokatens kritik. Hun oplyser dog, at den 19-årige mand stadig er relevant for efterforskningen.

Der er fortsat ingen andre sigtede i sagen.

