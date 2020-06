Redningsaktion indstillet: Mand fundet druknet

Politiet i Guldborgsund satte tirsdag alt ind for at finde en 55-årig mand, der var forsvundet efter at have været ude og fiske ved broen i Guldborg.

Kort før klokken 20.30 oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at manden er fundet druknet.

De pårørende er underrettet, skriver politiet på Twitter.

Mobil lå på stranden

Klokken 18.30 kunne vagtchef Henrik Karlsen oplyse til Ekstra Bladet, at mandens ejendele var fundet på stranden.

- Vi leder efter en 55-årig lystfisker, som vi ikke kan finde. Hans mobil er fundet på stranden, og vi frygter, at han kan være faldet i vandet, lød det da fra vagtchefen.

Sætter alt ind

Politiet blev alarmeret klokken 15.29. En helikopter blev sendt i luften for at undersøge området, ligesom redningsbåde var i vandet med dykkere for at lede efter manden.

- Vi sætter alt ind for at se, om vi kan finde ham i vandet. Når det er udelukket, kan vi koncentrere os om landsiden, sagde Henrik Karlsen.

En helikopter er også sendt i luften. Foto: Per Rasmussen

Det var mandens forældre, der slog alarm.

- De ringer til hans mobil, og da den bliver taget af en kvinde, der siger, at hun har fundet hans ting på land, kontakter de os, fortalte vagtchefen.