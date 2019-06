Redningsaktion på havet: Helikopter ledte efter surfer

Opdatering: Surferen er nu fundet i god behold.

En 15-årig surfer blev meldt savnet fredag eftermiddag.

Det skriver Fyens.dk.

Forsvaret sendte en redningshelikopter og både ud for at lede efter ham. Eftersøgningen foregik i havet ud for Bogense på det nordlige Fyn.

Det var drengens familie, som meldte ham savnet klokken 18.19, fortæller vagtchef Lars Tvede til Ekstra Bladet.

Drengen blev senere fundet af en af forsvarets både, da han lå i vandet ved sit surfbræt. På Twitter forklarer politiet, at drengen ikke kunne komme op på sit bræt igen, efter at være faldet i.

Ifølge politiet lå drengen i vandet i omkring tre kvarter, før han blev fundet, men han er nu bragt på land i god behold.