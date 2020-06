Redningsaktion: Rådyr fanget på dybt vand

Nordjyllands Beredskab satte en båd i vandet for at redde rådyr

Et rådyr havde tirsdag morgen forvildet sig ud på dybt vand i Limfjorden, hvor den blev centrum for en redningsaktion.

- Den var ude midt i sejlrenden på dybt vand, hvor der også kommer kæmpecoastere ind, siger beredskabsmester René Jensen fra Nordjyllands Beredskab, der blev alarmeret klokken 6.30.

Meldingen gik på, at der var et træt og udmattet rådyr, som svømmede rundt i fjorden mellem Stigsborg Brygge på Nørresundby-siden og Musikkens Hus på Aalborg-siden, og de sendte to mand ud i en båd og to mand i et køretøj til den anden side af fjorden på Nørresundby-siden.

Da de nåede frem, kunne de spotte en lille prik, der godt kunne være det lille hoved på rådyret.

Den virkede bange, da båden med redningsmandskabet kom hen til den.

- Det lykkes dem at få en løkke omkring den og få den hevet op i båden. Den sparker lidt fra sig, fortæller Rene Jensen og tilføjer, at en brandmand må lægge sig op på den for at få den til at holde sig i ro.

Foto: Nordjyllands Beredskab

Foto: Nordjyllands Beredskab

De sejler til Syrens Bådelaug i Nørresundby, hvor de lægge til med båden og får båret rådyret på land.

- Det er godt nok et byområde, men med noget grønt, og den så ud til at have det rigtig fint, siger René Jensen.

Han fortæller, at det ikke er unaturligt, at rådyrene hopper i fjorden, hvor der er mange marker, der går helt op til, men denne gang var rådyret altså kommet på for dybt vand.

Og faktisk er det ikke første gang, at Nordjyllands Beredskab er kommet et rådyr til undsætning.

- Vi har faktisk lige haft en, der var faldet i vandet, fortæller Rene Jensen og tilføjer:

- Det er superdejligt at være med til at redde sådan et rådyr.