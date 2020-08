Redningsaktion til havs: Nøgenbadere var forsvundet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 20.17: De to personer er fundet i god behold.

To personer, som politiet og forsvaret søgte efter torsdag aften på Rømø strand, er fundet i god behold - og påklædte.

Politiet oplyser på Twitter, at de havde forladt stranden for spise en middag. Det havde de fortalt nogen, som de var sammen med på stranden, men de var så gået fra stranden i mellemtiden, og ingen andre havde set dem stige op fra vandet.

Så da anmelderen ikke havde set parret komme tilbage til lands fra en svømmetur i havet, og deres tøj og telefoner lå tilbage, blev vedkommende bekymret, og både helikopter og redningsbåde blev sendt for at lede efter de to personer.

En redningsaktion til havs er sat i gang på Rømø Strand ved Lakolk, efter to nøgne personer er gået i vandet, men ikke kommet op igen.

Man frygter, at der er sket dem noget. De gik ud i vandet for flere timer siden. Deres tøj er efterladt på stranden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Den eneste melding, vi har, kommer anmelderen, der ringede klokken halv syv, hvor han ikke havde set dem i to-tre timer, siger Thomas Larsen, vagtchef ved Søværnets Operative Kommando. Han fortsætter:

- De har efterladt alting. Bilen, tøjet, telefoner, rejsetaske og så videre.

Det er muligvis tyskere. Politiet søger i hvert fald efter to personer, som er ankommet på stranden i en tysk indregistreret Nissan Qashqai.

Et beredskab bestående af en helikopter, to redningsbåde og politi er sendt til stranden.