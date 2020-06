Redningsaktion ved havn

Opdatering 18.12

Redningsaktionen er nu afblæst, bekræfter Nordsjællands Politi.

- Man har søgt og kan konstatere, at der ikke er nogen, der har brug for vores hjælp. Så aktionen er afsluttet, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Kobbernagel.

Klokken 16.41 har Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse om en genstand, der flyder i vandet ud for Vedbæk Havn.

Ifølge politiets vagtchef er der tale om en hvid genstand, der muligvis er et bræt eller en badering.

- Derfor er vi i gang med en søredning. Det handler om at finde ud af, om der er en person i vandet eller ej, siger vagtchef Christian Kobbernagel.

Redningsaktionen kan tiltrække en del opmærksomhed, idet man er til stede med redningspersonale samt har tilkaldt en helikopter til at afsøge området.

Politiet oplyser, at man er i gang med at undersøge situationen nærmere, men at man for nuværende ikke kan oplyse yderligere.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser klokken 17.20, at der er en redningsbåd i vandet, og at man har sendt en drone i luften.