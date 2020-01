Redningsfolk dræbt under storm

Tornadoer og kraftige tordenvejr i den sydlige del af USA og dele af Midtvesten har indtil nu kostet mindst 11 personer livet. Flere hundrede tusinde hjem er uden strøm, og kraftige regnskyl har oversvømmet store områder.

De kraftige storme har bevirket, at motorveje er blevet lukket og mange fly er blevet aflyst i den internationale lufthavn i Chicago.

Kraftigt snevejr og isslag har været med til at komplicere redningsarbejdet.

I Texas blev den 27-årige betjent Nicholas Reyna dræbt i byen Lubbock, mens han arbejdede under oprydningen af en trafikulykke. På grund af is på vejene blev han ramt af en bil. Den 39-årige brandmand Eric Hill blev også dræbt ved ulykken. En tredje redningsarbejder er livsfarligt kvæstet.

- Dette er en yderst tragisk dag for vores by, konstaterer Floyd Mitchell, der er chef for politiet i Lubbock.

Foto: Bossier Parish Florida Sheriff's Office / AFP

I Oklahoma druknede en mand i kraftige vandmasser fra en oversvømmet flod. I staten Louisiana blev et ældre ægtepar dræbt, da en tornado ramte den trailerpark, som de boede i.

Traileren blev totalt smadret, da den blev kastet rundt.

- Stormen var så kraftig, at traileren blev blæst op mod 70 meter væk fra dens plads, siger Bill Davis fra det lokale sherifkontor.

Tornadoerne er udløst massive ødelæggelser. Foto: Bossier Parish Florida Sheriff's Office / AFP

En mand blev dræbt i Louisiana, da et træ væltede ned i hans hus.

I Mississippi meldes der om mindst 30 væltede togvogne i området Tallahatchie.

Alabama er sammen med North Carolina det hårdest ramte område.

Sidste sommer blev dele af USA hærget af usædvanligt mange tornadoer mange dage i træk i et omfang, som ikke var set i landet siden 1980.

Myndighederne advarer da også om, at der er nye og kraftige storme på vej.