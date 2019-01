Redningsfolk finder lig af toårig dreng i brønd

Julen Rosellós mor og far må nu se i øjnene, at de har mistet deres anden søn

De spanske myndigheder har natten til lørdag fundet liget af en toårig dreng, der faldt ned i en 100 meter dyb brønd for knap to uger siden.

Det skriver den spanske avis El Pais.

En talsmand for den spanske regering oplyser, at redningsfolk har afsluttet gravearbejdet og har fundet den toårige dreng død. Liget er endnu ikke bjærget.

Drengens mor, Victoria García, forlader sit hjem natten til lørdag, efter at hun har modtaget beskeden om, at sønnens lig er fundet. Foto: Reuters

I 13 dage har familie og venner bedt til gud om et mirakel, efter at den toårige Julen Roselló søndag 13. januar forsvandt i et dybt borehul i Totalán ved den sydspanske by Málaga.

Nu har forældrene José Rocio og hans kone, Victoria María García, fået bekræftet deres værste frygt.

I foråret 2017 gennemlevede Julens forældre, hvad de troede skulle blive deres største tragedie, da den treårige søn, Óliver, døde under en tur med forældrene på stranden i El Palo-kvarteret i Málaga.

- Da blev mit hjerte knust i tusind stykker. Nu er det i 3000 stykker, sagde José Roselló til det sydspanske medie Diario Sur, mens håbet om at gense Julen i live fortsat var intakt.

En kran fjerner stålrør, som det ikke var lykkedes at placere korrekt i undergrunden, hvor man siden forrige søndag har forsøgt at bore sig igennem for at finde den toårige dreng. Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens Julens familie forberedte paella, legede han og en fætter ved en gård, da ulykken pludselig indtraf.

Spanske ingeniører måtte hurtigt kaste sig over opgaven med at udregne en plan for, hvordan man kunne komme ned til drengen, idet man hurtigt indså, at det ikke ville være muligt at komme ned i det hul, han faldt ned i, fordi der faldt jord ned samtidig med den toårige.

Julens forældre har siden forrige søndag klynget sig til hinanden og håbet om, at deres søn kunne reddes op i live. Foto: Jorge Guerrero/AFP/Ritzau Scanpix

Man kom derfor frem til den plan, der siden blev arbejdet med, nemlig at udgrave en skakt parallelt med brønden, hvorfra man ville grave sig horisontalt ind til brønden.

Mens lokale er ilet til for at støtte redningsaktionen og drengens familie, er det komplicerede udgravningsprojekt løbende blevet forsinket af forskellige udfordringer.

Håber svinder ud

Redningsfolkene har været oppe imod svære odds. Siden drengen faldt ned i brønden, har det ikke været muligt at forsyne ham med mad eller drikke. Han kan også have slået sig i faldet.

Ikke desto mindre var redningsarbejdet hele tiden foregået med udgangspunkt i, at drengen stadig var i live.