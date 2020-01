Rekord-blodbad i Rio: Politifolk dræber fem om dagen

'En død forbryder er en god forbryder. De skal dø som kakkerlakker i gaderne'.

Det er den højreradikale brasilianske præsident Jair Bolsonaros to retspolitiske lære-sætninger, og dem har hans åndsfælde Wilson Witzel, guvernør i Rio de Janeiro, i den grad taget til sig efter sin tiltrædelse i januar 2019.

I årets løb dræbte politifolk, agenter og uniformerede snigskytter 1810 mennesker i den delstat, der har hovedsæde i den berømte millionby. Det svarer til fem drab om dagen.

Det viser nye tal fra delstatsregeringen, som er blevet gravet frem af BBC.

Tv-giganten hæfter sig ved, at det er det højeste antal drab begået af politifolk, siden regeringen begyndte at føre statistik med den officielle kriminalitetsbekæmpelse i 1998.

Dræbte otteårig pige

Drabstallet repræsenterer en stigning på 18 procent i forhold til 2018.

Det glæder Wilson Witzel, som trådte til i januar sidste år, og som står i spidsen for en ny, nådesløs kurs overfor bandekriminelle i 'favelaen' og andre fattige bydele.

Det er autonome boligområder, som i stort omfang er kontrolleret af paramilitære grupper og gangstere, med fingrene dybt ned i den internationale handel med hård narko.

Brasiliens højreradikale præsident Jair Bolsonaro er en kraftig tilhænger af, at politifolk bør beskyttes mod retsforfølgelse, når de dræber mistænkte kriminelle. Foto: Adriano Machado/Ritzau Scanpix

Guvernøren fastholder, at langt hovedparten af de dræbte er blevet slået ihjel i forbindelse med konfrontationer med væbnede politifolk. Men der har også været adskillige eksempler på uskyldige ofre.

Som en kampsports-træner, der blev dræbt foran den bygning, hvor han hjalp socialt udsatte unge, og den otteårig pige, der blev dræbt i et køretøj, som hendes mor sad bag rattet i.

Slipper for efterforskning

Den type historier er druknet i medierne, og de har ikke forhindret guvernør Witzel og præsident Bosonaros i igen og igen at bryste sig med, at de samlede drabstal sidste år faldt til 3995 i Rio de Janeiro-regionen.

Det er det laveste tal i tre årtier og et fald på en femtedel i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2018.

Statsanklageren i Rio de Janeiro og andre eksperter har, rapporterer BBC, anført, at det fald også i høj grad hænger sammen med, at der er indgået fredsaftaler mellem rivaliserende bander i Rio, at en del fanger fra bandemiljøet er flyttet til andre landsdele og at delstatens økonomi har været i klar bedring.

Politiets drab på civile går ifølge tv-giganten BBC især ud over Rio de Janeiros fattige og sorte befolkning, som har svært ved at komme til orde med kritik. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Hård kritik fra FN-boss

Problemet er, at drab begået af politifolk ofte går ud over fattige og især sorte, og at de sjældent er genstand for grundig efterforskning.

En kurs som præsidenten og guvernøren støtter. De har begge slået til lyd for, at det er afgørende at beskytte politifolk mod retsforfølgelse, når de dræber mistænkte kriminelle.

Oppositionspolitikeren Renata Souza har bedt det internationale samfund om at grave i politi-drabene, og Michelle Bachelet, højkommisær for menneskerettigheder i FN har i skarpe vendinger kritiseret stigningen i antallet af drab begået af politifolk.

Det preller tilsyneladende af på guvernør Witzel, der har en fortid som dommer og jægersoldat, og præsident Jair Bolsonaro, der var kaptajn i hæren, før han gik over til toppolitik.