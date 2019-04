Rekord: Nu advarer politiet

Der er fare for at starte naturbrande i det tørre vejr, hvis man bruger åben ild, lyder det fra Østjyllands Politi

Det varme vejr og den manglende regn kan resultere i hurtigt opstående brande.

Derfor advarer Østjyllands Politi nu mod brugen af åben ild på grund af den meget tørre vegetation. Brandvæsnet har allerede været ude til en række naturbrande i de seneste dage, oplyser politiet på Twitter.

Vagthavende ved DMI Steen Rasmussen uddyber for Ekstra Bladet, at nogle dele af landet er specielt i farezonen.

- Det er ikke kun i Østjylland, men over hele landet, at der er knastørt, så man skal være forsigtig med brugen af ild. Vest for København og i Nordjylland skal man især være påpasselig, lyder vores anbefaling.

Pas på med brug af åben ild i naturen i Østjyllands politikreds. Vegetationen er knastør.

Brandvæsnet har været til flere naturbrande de seneste dage i Østjylland.

På kommunernes hjemmesider findes regler vedr. afbrænding.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 20, 2019

Tørkeindeks på himmelflugt

Marts var en rekordvåd måned med masser af nedbør, men faktisk er tørkeindekset allerede rekordhøjt her midt i april, oplyser DMI. Det nuværende tørkeniveau er simpelthen sjældent set så højt i april, lød det i sidste uge fra det meteorologiske institut.

- I de 15 år vi har beregnet tørkeindeks, har vi ikke set så høje værdier så tidligt på sæsonen, sagde Mikael Scharling, som er klimatolog hos DMI.

- Det lyder måske ikke så voldsomt med et tørkeindeks på fire, men når vi kigger på vejrudviklingen i den kommende tid, kan jorden på sigt blive meget tør.

Påskelørdag er tørkeindekset, der går på en skala mellem nul og ti, så kravlet endnu højere op, fortæller vagthavende Steen Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Det ligger i dag på syv stykker. Det er ret højt. Vi plejer at ligge langt under det niveau. Der kommer ikke nedbør før en gang i næste uge, så det vil nok stige yderligere.

På samme tid i 2018 lå tørkeindekset til sammenligning på tre.

