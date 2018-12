Rekordlave indbrudstal: Vores datter skal ikke hjem til noget hun ikke bør se

Der var rundt omkring i landet stort fokus på indbrud op til juledagene - både hos politiet, men også på de forskellige medier. Nu hvor julepynten er pakket væk, flæskestegen snart bliver skiftet ud med nytårsmenuen, og indbrudstyvene efterhånden kan gå på forsinket juleferie, er det tid til et tilbageblik for at se, hvordan det egentlig gik henover juledagene her i Danmark.

Bornholm er gået helt fri

Som den eneste del af landet er bornholmerne gået helt fri for indbrud i dagene mellem 20. og 26. december, viser tal fra Rigspolitiet. I den modsatte ende af skalaen ligger Fyn, som er den del af landet, der har haft det højeste antal anmeldte indbrud. I de seks juledage har 112 fynboer haft uønsket julegæster. Dog har Fyn generelt været plaget af indbrud hele den mørke tid, og det fik også Fyns Politi til tidligere i december at sende en pressemeddelelse ud:

- De seneste to uger har det være særligt slemt med henholdsvis 91 og 106 indbrud per uge. Det er langt over, hvad vi plejer at opleve i slutningen af november og begyndelsen af december. Derfor appellerer vi netop til borgernes årvågne øjne, fordi de kender deres eget nabolag, og derfor kan se og høre, hvis noget pludselig er anderledes, lyder pressemeddelelsen fra vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Næstefter Fyn er Østjylland den landsdel, der har haft flest anmeldte indbrud. 103 husstande havde uventet besøg de seks juledage, og lige efter Østjylland kommer Nordsjælland med 100 anmeldte indbrud.

Foto fra Rigspolitiet

Laveste siden 2014

Selvom tallene måske lyder høje, er 2018 faktisk året, hvor tallene er det laveste de seneste fire år - hvis man altså udelukkende kigger på dagene mellem den 20. og 26. december.

Tal fra Rigspolitiet viser, at tallene på landsplan faktisk har været faldende næsten hvert år siden 2014 med undtagelse af 2015.

2014: 1117 indbrud

2015: 1203 indbrud

2016: 759 indbrud

2017: 734 indbrud

2018: 621 indbrud

Foto fra Rigspolitiet

Hvornår føler læserne sig tryg?

En af grundene til tallene har været faldende, skyldes blandt andet den indsats, borgerne selv gør. Og hvis man spørger, hvad der er mest betryggende, så er svaret ret entydigt: alarmsystemer. Sådan lyder det i hvert fald fra de danskere, Ekstra Bladet besøgte i Vejen i Sydjylland.

Lars Kilian - 56 år

- Jeg har været med Nabohjælp herude i cirka to år. Det startede, fordi der var nogle af mine naboer, der opdagede noget lidt mistænkeligt. Sko blev flyttet og noget plastik lå og flød. En dag vi helt tilfældigt havde en komsammen, kom vi til at snakke om Nabohjælp. Siden den dag har vi haft det herude.

- Før jeg kom med i Nabohjælp, havde jeg dog fået installeret en alarm. Det synes jeg er meget betryggende. Og udover alarm har jeg de seneste 10 år haft hund.

Foto: Anders Brohus

Lisbeth Garder - 42 år og Christian Dünne - 44 år

- Vi fik alarmsystemer for to–tre år siden. Selvom vi aldrig har haft indbrud, valgte vi at få det, fordi vores datter skulle til at cykle hjem fra skole. Det var meget betryggende at vide, at hun ikke kom hjem noget, hun ikke skulle se. Så derfor valgte vi at få en alarm, hvor der bliver sendt besked ud til os, hvis nogen bryder ind. Vi har ingenting, som vi ikke ville kunne leve uden, men for os er det mere trygheden i, at der ikke er nogen, der har været inde i vores hjem, uden vi i det mindste ved det.

- Udover alarmer har vi her i kvarteret en Facebookgruppe. Her skriver vi, hvis vi ser noget mistænkeligt - en bil der kører langsomt, folk der går rundt sent om aftenen, eller andet, vi tænker, vores naboer skal være opmærksomme på.

Foto: Anders Brohus

Marianne Pedersen - 53 år og Lars Pedersen - 54 år

- Vi er rigtig gode her i kvarteret til at fortælle hinanden, hvornår vi ikke er hjemme. Når man ved, at naboen ikke er hjemme, skubber vi så skraldespanden ind, laver hjulspor i sneen, og andet som gør, at det virker beboeligt.

- Derudover har vi herhjemme også et udvidet alarmsystem, så de fra alarmcentralen fuldstændig passer på huset, når vi ikke er hjemme. De tænder blandt andet lys på forskellige tidspunkter af døgnet.

Foto: Anders Brohus

Jørn Bue - 54 år og Vivian Bue 52 år

- Lige siden vi byggede huset for 10 år siden har vi haft alarmer, videoovervågning og hund. Det har vi valgt at investere i, fordi vi virkelig ikke ønsker indbrud. Derfor kan man ligeså godt sikre sig ordentlig fra starten. Vi skilter også helt bevidst med det hele i vinduerne.