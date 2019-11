Rekordstor sag: Smuglede cigaretter i millionvis

Politiet vurderer, at der er tale om Danmarkshistoriens største sag om cigaret-smugling

Der er tale om en rekordstor sag, når fem mænd snart tager plads ved en retssag om indsmugling af godt 16.755.075 cigaretter.

Dertil kommer ekstra forhold, hvor en østeuropæisk mand er tiltalt for at have orkestreret indsmugling af 3.200.000 millioner cigaretter.

- Mig bekendt er det Danmarkshistoriens største sag om indsmugling, fortæller Brian Olsen, leder af Særlig Efterforskning Vest, der i samarbejde med forskellige jyske politikredse har efterforsket sagen.

To mænd - mindre fisk i sagen - er allerede dømt. Nu er det så de fem mænd, der ifølge politiets vurdering er sagens hovedmænd, der skal for retten. De fem nægter sig skyldige.

- Hovedparten af cigaretterne er rigtige cigaretter, der er fremstillet på regulære fabrikker. Men sagen indeholder også kopicigaretter, der er fremstillet uautoriseret. Vi ved ikke, hvor de er produceret, fortæller Brian Olsen og fortsætter:

- Det ligger en længere og intensiv efterforskning bag. Den har været omfattende, og vi har samarbejdet med politiet i andre lande.

Anklageskriftet beskriver, hvordan mændene i forening med flere andre organiserede den omfattende indsmugling, der foregik løbende i en periode, der begyndte i august sidste år og endte i marts i år.

Cigaretterne er formentlig indsmuglet fra Polen eller Tyskland til Danmark, hvor de blev omlæsset og i mindre portioner givet videre til andre, der stod for selve fordelingen af smuglergodset på hovedsageligt Fyn og Jylland.

Sagen begynder i december, hvor den skal køre ved Retten i Randers. Der er afsat otte dage til sagen.