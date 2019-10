Relation til rockermiljø: Mand tæsket på åben gade

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 45-årig mand blev mandag eftermiddag tæsket så eftertrykkeligt af flere personer med forskellige slagredskaber, at han nu ligger på Rigshospitalet med svære kvæstelser.

Han søgte efter overfaldet tilflugt på en tankstation på Gørlev Landevej, hvor der blev slået alarm mandag eftermiddag kl. 14.57 via alarmcentralen.

Gerningsstedet var på landevejen ud for Ulstrupvej 56, Gørlev, hvor tilfældige mennesker blev vidner til det voldsomme overfald, og politiet behandler overfaldet som en sag om forsøg på manddrab inden for en personkreds, der i forvejen har et vist indbyrdes kendskab til hinanden. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiets efterforskning i sagen førte dem frem til en adresse på Industrikrogen i Jyderup, hvor de ransagede en adresse, der er kendt af politiet som tilholdssted for personer med relationer til rockermiljøet, og her anholdt de klokken 21.01 en 32-årig mand fra Gørlev, som mistænkes for at have deltaget i det grove overfald på den 45-årige mand fra Slagelse.



Politiet har i løbet af aftenen og natten arbejdet intensivt med at sikre tekniske spor samt få identificeret øvrige personer, der kunne mistænkes for at have en rolle i sagen.



De vil gerne høre fra folk, der har oplysninger om en lys, mindre personbil, der blev set køre væk fra området på Ulstrupvej, hvor offeret blev overfaldet, ligesom politiet er interesseret i at høre fra personer, der i øvrigt måtte have viden om sagen.



Den anholdte forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk tirsdag eftermiddag, hvor anklagemyndigheden vil formentlig begære lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning i sagen.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på tlf. 46351448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.