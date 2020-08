Ren vanvid: 115 km/t i byzone

En bilist er netop blevet blitzet for at køre 115 km/t igennem Skrydstrup ved Haderslev

En vanvidsbilist er 21:50 blevet blitzet med 115 km/t igennem Skrydstrup lige uden for Vojens.

Fartgrænsen er 50 km/t.

Bilisten står til at få frakendt kørekortet ubetinget i en periode, da han har kørt over 100 procent for hurtigt og over 100 km/t.

'Fuldstændig uforsvarligt med den hastighed igennem bymæssig bebyggelse', skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Stigning under corona

Politiet melder om, at der under corona har været en stigning i vanvidskørsel flere steder i landet.

'Vi kalder det vanvidsbilisme, hvis man for eksempel kører 200km/t eller mere på motorvejen eller mere end 100 procent for hurtigt i byer eller på landeveje', fortæller Preben Ingemansen, der er leder af Opereativ færdsel i Fyns Politi på deres hjemmeside.

Se også: Vanvidsbilist: Kørte mere end 100 km/t for hurtigt

Politiet stopper to vanvidsbilister på samme dag