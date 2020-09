Rengøringsdirektør tiltalt for coronasvindel

Ville have løn til tre personer, som ikke var ansat: To mænd fra byggebranchen anklages også for at have lavet falske lønsedler for at få del i hjælpepakken

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 36-årig direktør for et rengøringsfirma fra Glostrup er tiltalt for at have forsøgt at få udbetalt knap en halv million kroner fra Erhvervsstyrelsen ved at ansøge om lønkompensation for tre personer. Problemet var blot, at de slet ikke var ansat i firmaet.

Det vurderer anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod manden, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse om flere tilfælde af coronasvindel.

Ifølge tiltalen blev de urigtige ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen i begyndelsen af april og begyndelsen af maj i forsøget på at få del i hjælpepakken til imødegåelse af skadevirkningerne ved corona-epidemien.

Falske lønsedler

I en anden sag er to mænd på henholdsvis 23 år og 26 år tiltalt for uberettiget at have forsøgt at få udbetalt over 270.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen. Ifølge tiltalen skete det ved hjælp af falske lønsedler fra de to mænds byggefirma i Glostrup. Også her handlede ansøgningerne om at få del i corona-hjælpepakkerne.

- Der er tale om to sager, hvor anklagemyndigheden vurderer, at personer har forsøgt at snyde sig til de corona-hjælpepakker, som er oprettet i en krisesituation for at holde hånden under dansk erhvervsliv. Det er sager, som vi i anklagemyndigheden ser på med største alvor, siger specialanklager Britt Hansen ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

I den første sag er forholdene begået efter, at der skete strafskærpelse på området og derfor nedlægges der påstand om en skærpet tillægsbøde på 4 gange det unddragne beløb i medfør af straffelovens paragraf 81d, stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 50, stk. 2.