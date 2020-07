Rengøringsulykke koster ung kvinde livet

En 24-årig kvinde, der torsdag aften blev kørt med politieskorte til Rigshospitalet efter at være blevet meget forbrændt, er afgået ved døden.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Kvinden, der er af serbisk afstamning, blev så alvorligt skadet, at det ikke var sikkert, at hun ville overleve den voldsomme forbrænding.

Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at branden er opstået i forbindelse med, at kvinden benyttede et rengøringsmiddel indeholdende Ethanol samtidig med, at hun røg en cigaret, hvorfor der opstod en eksplosionslignende brand.

Det skriver politiet ifølge døgnrapporten.

De pårørende er underrettet.