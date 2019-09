Restaurant jævnet med jorden: - Som at stå i en krigszone

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

– Udestuen smadrede, før jeg hørte lyden fra eksplosionen. Det må have været trykbølgen. Jeg kaldte på min mor, mens jeg fór op ad trapperne.

Sådan husker Phillip Staudal begyndelsen på de rædselsfulde minutter, han gennemlevede natten til mandag.

På den anden side af Belvederevej i Helsingør, hvor den 22-årige mand bor sammen med kæresten Sophie Ankjær hjemme hos sin mor Sanne Staudal, eksploderede en indisk restaurant søndag aften omkring klokken 23.45.

Nordsjællands Politi genoptager undersøgelserne af murbrokkerne tirsdag, meddeler efterforskningsleder Henrik Gunst til Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen

Mor var trods chokket, der i flere lange sekunder gjorde det umuligt for hende at besvare sønnens råb, okay.

Hvor er Sophie?

Men Sophie var ikke kommet hjem fra venindebesøget i København, og Phillip anede ikke, hvad der foregik ude på vejen, der blev oplyst af lysglimt og på et splitsekund forvandlede tre erhvervslejemål til murbrokker.

– Jeg ringede 112 og forsøgte at forklare, hvad der var sket. Og så ringede jeg til Sophie, fortæller en bleg Phillip, hvis sorte rande under øjnene vidner om en lang nat.

Sophie svarede til alt held, at hun var forsinket og kun var nået til Espergærde.

– Jeg troede jo bare, at han ringede for at høre, hvor jeg blev af. Jeg er ret god til at komme for sent, men så sagde han, at jeg ikke skulle komme hjem, siger Sophie, som kunne høre på kærestens stemme, at noget var helt galt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sophie og Phillip blev kærester for to år siden. De har siden boet sammen hos Phillips mor, hvis udestue nærmest blev blæst ind ved eksplosionen. På altanen på første sal lå der vindueslister fra de eksploderede ejendomme på modsatte side af vejen, ligesom der er store skader på huset. Foto: Linda Johansen

– Han sagde, han ikke vidste, om det var en bombe, siger Sophie, som da hun efter aftale med Phillip nærmede sig hjemmet ad en anden vej, ikke kunne lade være med at være bange for, om der f.eks. var gerningsmænd i området.

Det var hurtigt blevet fyldt med op mod 100 borgere - flere i nattøj, der var blevet vækket af braget.

Glasskår alle vegne

52-årige Sanne Staudal græd, da hun genforenet med søn og svigerdatter og hunden, Kenzo, i favnen, bevægede sig gennem bunker af glasskår.

– Jeg havde det som om jeg stod i en krigszone i Afghanistan, siger Sophie, før hun får et klem af Sanne, som betegner det som et mirakel, at ingen kom til skade ved eksplosionen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den 52-årige salgskoordinator Sanne Staudal har siden dramaet båret sin hund over bunker af glasskår for at lufte ham. Dele af stakittet foran huset væltede ved eksplosionen, ligesom møbler er fløjet rundt. Indenfor fik braget halogenspots til at falde ned på første sal. Foto: Linda Johansen

Dyk ned i de omfattende ødelæggelser og borgernes oplevelser under og efter eksplosionen her:

Belvederevejs beboere og mange andre i nabolaget blev revet ud af deres søvn natten til søndag 1 Billede af ødelæggelserne fra familien Staudals stue Phillip Staudal ventede flere minutter, før han turde gå ud på vejen af frygt for, at der var sket et terrorangreb og var gerningsmænd på fri fod. 2 Murbrokker fra første sal hos familien Staudal Sanne Staudal lukkede for første gang i månedsvis dørene til altanen. Det er hun glad for nu. Vindueslister, murbrokker og andet fra de eksploderede lejemål borede sig natten til mandag ind i hendes hus og har skabt omfattende ødelæggelser. 3 Familien Staudals bilsæder efter eksplosionen Udover at blæse ruderne ud gik der hul i døren ved den voldsomme eksplosion. 4 Familien Staudals bil dagen derpå - Forsikringen tager over her, sagde den udsendte fra vejhjælp, da det medtagne køretøj blev hentet. 5 Sophie tog et billede efter eksplosionen Sophie Ankjær var rædselsslagen, da hun vendte hjem. 6 Glasdøren til Sanne Staudals soveværelse Eksplosionen er sket med en sådan kraft, at det ligner, nogen har skudt mod huset. 7 Rystede Helsingør-borgere iagttager ruinen Rigtig mange lagde vejen forbi eksplosionsstedet dagen derpå. 8 Her lå bl.a. et malerværksted før eksplosionen En bil fanget i murbrokkerne. 9 Her lå en indisk restaurant ... et malerværksted og en el-installatør. De blev søndag aften forvandlet til en ruin. 10 Birgitte vækket i nat – Jeg plejer at sidde derinde og arbejde 37 timer om ugen. Det er helt grotesk, siger en dagen derpå rystet Birgitte Jensen og peger på murbrokkerne bag politiafspærringen.Hun har i mere end et årti har arbejdet på kontoret hos Aut. el-installatør Lars Lundsgaard. 11 Else og Ole V. Rasmussen – Det er vores eksistensgrundlag, der ligger der, siger Else og Ole V. Rasmussen. Sidstnævnte havde malerværksted bag ved restauranten.– Jeg talte lige med en mand, som luftede sin hund i aftes. Han var forbi her et kvarter, før det skete. Heldigvis, for ellers..., siger Ole V. Rasmussen. 12 Bil smadret Phillip Staudal sender bilen af sted med vejhjælp. 13 Restauratørens venner - Det er et mirakel. Gudskelov, der ikke var nogen, da eksplosionen skete, siger, siger Asma Naeem, 35, og Naeem Rafiq, 37, fra Ishøj. Parret er af pakistansk oprindelse og venner med den nye restauratør, som først åbnede i fredags.