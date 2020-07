Restaurantejere knuste efter brand: - Vi skulle have åbnet i morgen

Zeqa og Nickie mistede seks års arbejde for at kunne starte deres nye restaurant, da en brand søndag ødelagde alt

Partnerne Nickie Mydung og Zeqa Haziri var sammen med de ansatte ved at gøre deres nye restaurant på Vesterbrogade 56 klar til den helt store åbning i morgen, mandag. Familie, venner og partnere var inviteret, og de var netop ved at få styr på de sidste forberedelser, da uheldet skete.

- Den indbyggede frituregryde begyndte at blive alt for varm, men på grund af en fejl i elektronikken ville den ikke slukke, fortæller Nickie Mydong til Ekstra Bladet, mens hun og medejeren står sammen ude i blæsevejret og iagttager deres nu ødelagte livsværk.

- Vi forsøgte at slukke for hovedafbryderen, men heller ikke det hjalp. Det blev varmere og varmere. Da den begyndte at udvikle røg og brænde, skyndte vi os at få personalet i sikkerhed og ringede til brandvæsnet, fortæller de.

Politi og brandvæsen rykkede søndag ud til branden på Vesterbrogade. Foto: Kenneth Meyer

Rykkede ud

Mens beboerne over restauranten også blev alarmeret og forsamlede sig på Vesterbrogade, spærrede politi og beredskabet gaden af.

- Ilden kom hurtigt under kontrol, og der var heldigvis ingen, der kom til skade, bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Han medgiver, at branden formentligt er opstået i frituren, hvorefter ilden muligvis har spredt sig til et ventilationsrør.

Skulle holde kæmpe fest

Tilbage står partnerne Nickie Mydung og Zeqa Haziri og ved ikke, hvad der nu skal blive af åbningen af deres helt nye restaurant.

- I seks år har vi knoklet for det her. Hele opsparingen er brugt til at starte det her op, og vi har lavet alt selv. Malet og bygget det hele op. Og nu er det ødelagt. Jeg har slet ikke ord for, hvordan det føles, siger den dybt berørte Nickie Mydung.

Hun kæmper for at holde tårerne tilbage:

- Jeg vil ikke græde. Vi skal starte forfra igen, men vi skal nok klare den.

Lige nu ved Zeqa Haziri og Nickie Mydung ikke, hvad der skal ske med restauranten. Foto: Kenneth Meyer

På nuværende tidspunkt ved de to restaurantejere ikke, om det bliver muligt at åbne mandag.

- Vi aner ikke, hvad der skal ske. Det kan vi ikke tage stilling til lige nu. Men vi er stærke, så vi skal nok få bygget det op igen. Vi kommer tilbage, fastslår hun.