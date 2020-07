Rester af savnet soldat identificeret

En 20-årig soldat Vanessa Guillen blev meldt savnet for to måneder siden. Nu er ligresterne af soldaten blevet identificeret af hæren, bekræfter kvindens familie søndag til Washington Post.

Vanessa Guillen blev sidst set 22. april i år på Fort Hood militærbase i Texas, hvor hun arbejdede. I sidste uge kom der nyt frem i efterforskningen, da ligresterne af en kvinde blev fundet tæt på militærbasen.

Guillen blev slået ihjel med en hammer, og man kunne derfor ikke med det samme identificere, at det var soldaten, fordi hendes ansigt var voldsomt beskadiget.

Knogler, hår og andre rester er nu blevet brugt til endeligt at kunne identificere, at ligresterne stammer fra Vanessa Guillen, fortæller familiens advokat.

- Det har været en sørgelig morgen og weekend for os, fortæller advokaten.

Medsoldat formodet gerningsmand

De fundne ligrester udløste en eftersøgning af en medsoldat, Aaron David Robinson, som var en af de sidste, der var i kontakt med Guillen telefonisk. Da politiet forsøgte at tage kontakt til manden, skød han sig selv.

I følge efterforskere slog Robinson Vanessa Guilllen i hovedet med en hammer i våbenrummet på militærbasen. Vidner har efterfølgende set, at medsoldaten kæmpede med at få en tung kasse ind i sin bil, som han kørte væk med.

Robinsons kæreste, Cecily Ann Aguilar, er anklaget for bevishindring og for at have hjulpet ham med at bortskaffe kroppen. I et forhør efter hendes anholdelse fortæller hun, hvordan Robinson hentede hende og kørte hende til et sted øst for militærbasen.

Her forsøgte de to at brænde resterne af Vanessa Guillen og begravede dem i forskellige huller i jorden. Fire dage senere vendte de tilbage til stedet for at fylde hullerne med beton og skjule resterne.

Det er endnu uklart, hvad motivet for drabet er. I følge familiens advokat mener familien, at Guillen blev seksuelt chikaneret af medsoldaten og derfor ville anmelde ham. Det er dog ikke blevet bekræftet af militærbasen.

Robinsons kæreste mener derimod, at Guillen ville anmelde medsoldaten for at have et forhold med en gift kvinde.

Familie klager

Soldatens familie klager over, at de ikke mener, at hærens søgning efter den 20-årige soldat blev taget alvorligt fra start af, samt at militæret efterfølgende har forsøgt at skjule detaljer i soldatens forsvinden.

Efterforskerne har været for langsomme i deres arbejde med at indsamle beviser og sikre telefonoplysninger i sagen, som nu har ført politiet i retning af den mistænkte, lyder det fra familien.

- Hendes ledelse svigtede hende. Hæren svigtede hende, siger familien advokat.

Familien ønsker nu en kongresundersøgelse af Guillens kommandokæde og efterforskningen af sagen.