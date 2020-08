Retsdokumenter: Mindreårig tvunget til sex med Prins Andrew

Sexforbryderen Jeffrey Epstein forsøgte at få snavs på britiske prins Andrew ved at tvinge en mindreårig pige til at have sex med ham.

Det skulle han angiveligt have gjort ved at instruere en mindreårig, han tvang til at have sex med prinsen.

Det viser nogle for nyligt frigivne retsdokumenter, skriver flere internationale medier heriblandt The Guardian.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv, mens han ventede på at komme for retten for anklager om sexforbrydelser. Foto: Shutterstock

Mødet mellem prins Andrew og den mindreårige skulle være fundet sted på den amerikanske rigmands private ø.

Jeffrey Epstein skulle have instrueret den mindreårige til at 'give prinsen det, han måtte kræve, og reportere tilbage til ham om detaljerne om det seksuelle misbrug.'

Sexslave i årevis

Kvinden er Virginia Roberts Giuffre. I Epsteins instrukser bliver hun kaldt 'Jane Doe # 3'.

Jeffrey Epstein, som begik selvmord i sin fængselscelle i august sidste år, har ifølge anklagen handlet med kvinder til 'glæde' for magtfulde og fremtrædende politikere, erhvervsledere, udenlandske præsidenter og lignende profilerede personer, står der i retsdokumenterne.

Retsdokumenterne stammer fra retssagen i 2015, hvor Virginia Roberts Giuffre anklagede Jeffrey Epstein og hans tidligere kæreste Ghislaine Maxwell for seksuelt misbrug.

Prins Andrew har tidligere nægtet, at han skulle have haft sex med Virginia Roberts Giuffre.

Virginia Roberts Giuffre skulle være blevet holdt som Jeffrey Epsteins sexslave fra hun var 15 år i 1999 frem til 2002, hvor hun flygtede til et andet land, lyder det i retsdokumentet.